Mindestens 18 Tote bei Busunglück in Mexiko

Bei einem Busunglück in Mexiko sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Rund 25 weitere Menschen wurden verletzt, als der Bus im westlichen Bundesstaat Nayarit in eine Schlucht stürzte, wie ein Behördenvertreter am Sonntag mitteilte. Bei allen Insassen habe es sich um mexikanische Touristen gehandelt.

Der Reisebus stürzte in eine Schlucht. Bild: twitter

Der Bus eines privaten Reiseunternehmens war auf dem Weg von Guadalajara im benachbarten Bundesstaat Jalisco zum Badeort Guayabitos am Pazifik, als er von der Strasse abkam, wie Pedro Nunez von der Zivilschutzbehörde mitteilte. Die genaue Unfallursache sei unklar. Das Unglück ereignete sich demnach am Samstagabend. (sda/afp)