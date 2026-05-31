recht sonnig26°
DE | FR
burger
International
Russland

Auf der Krim wird nach Drohnenangriffen das Benzin knapp

Auf der Krim wird nach Drohnenangriffen das Benzin knapp

31.05.2026, 11:4531.05.2026, 11:45

Die Behörden auf der von Russland seit 2014 annektierten Halbinsel Krim haben nach den ukrainischen Drohnenangriffen auf Ölanlagen Begrenzungen für die Ausgabe von Benzin eingeführt.

epaselect epa13003124 A Serviceman of the 13th Khartiia Brigade of the National Guard of Ukraine takes part in a tactical training exercise on a shooting range at an undisclosed location in the Kharki ...
Ein ukrainischer Soldat: Nach Angriffen mit Drohnen wird das Benzin auf der von Russland besetzten Krim knapp.Bild: keystone

Benzin der Marke AI-95 – entspricht Super in Europa – werde vorrangig an öffentliche und soziale Verkehrsmittel abgegeben, teilte der von Moskau eingesetzte Statthalter der Region, Sergej Aksjonow, auf Telegram mit. Normale Bürger könnten den Treibstoff nur mit Bezugsschein tanken – dann ohne Mengenbegrenzung. Für die Marke AI-92 (Normal) gelte wiederum eine Obergrenze von 20 Litern.

«Das Tanken in Kanister ist verboten», schrieb Aksjonow zudem. Damit soll offenbar Hamstern verhindert werden. Seinen Angaben nach gelten die Beschränkungen zunächst für einen Zeitraum von 30 Tagen. Im Internet kursieren derweil zahlreiche Videos von langen Schlangen vor den Tankstellen auf der Krim.

Seit Beginn des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Kriegs gegen die Ukraine dient die Krim als Versorgungsbasis für die im Süden der Ukraine angreifenden russischen Truppen. Daher ist die Halbinsel vermehrt ins Visier ukrainischer Drohnen- und Raketenangriffe gerückt. Gerade Ölanlagen geraten zunehmend unter Beschuss. So brennt die Raffinerie in der Stadt Feodossija seit zwei Tagen. Kiews Ziel ist es, die Versorgung der Besatzungstruppen zu erschweren. (dab/sda/dpa)

Mehr aus Russland:

Ukraine attackiert erneut Raffinerie in Russland
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Laos: Erster Goldsucher nach zehn Tagen aus Höhle geborgen
Jubel in Laos: Der erste von fünf in einer überfluteten Höhle in Laos eingeschlossenen Goldsucher ist geborgen worden. Zuvor sei so viel Wasser aus der Höhle abgepumpt worden, dass am Nachmittag (Ortszeit) eine sichere Rettung möglich geworden sei, teilte die laotische Rettungsorganisation Rescue Volunteer for People mit. Auf einem von CNN verbreiteten Video war am Abend zu sehen, wie der Mann langsam und von Helfern gestützt aus dem Berg stieg. Der thailändischen Rettungseinheit MTK zufolge dauerte die Rettung 37 Minuten.
Zur Story