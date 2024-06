Uno: Mehr als 26 Millionen Sudanesen von Hunger bedroht

UN-Bericht: «Alarmierende Gewalt gegen Kinder» weltweit – auch in Gaza

Die Krise betreffe «ungefähr 25,6 Millionen Menschen», darunter 755'000, die unter Hungersnot leiden, und weitere 8,5 Millionen Menschen, die sich in «Notsituationen» befänden.

14 Monate nach Beginn des Konflikts sei der Sudan «mit der schlimmsten akuten Ernährungsunsicherheit konfrontiert», die je von der IPC-Skala erfasst worden sei, heisst es in dem am Donnerstag vorgestellten IPC-Bericht.

Das hiess es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung des Uno-Kinderhilfswerks Unicef, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) und des Uno-Welternährungsprogramms (WFP) unter Berufung auf die jüngste Auswertung der IPC-Skala zum Hungermonitoring der Uno.

Bolivien ist von dem Versuch eines Militärputsches erschüttert worden. Der amtierenden Regierung gelang es am Mittwoch, die Zügel in der Hand zu behalten und den Coup zu vereiteln. Schon am Donnerstag erwartete die mutmasslichen Hauptverantwortlichen eine Anklage und ein Anhörungstermin vor Gericht.