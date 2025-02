Argentinien kündigt Austritt aus WHO an

Diesem Fallschirmspringer gelingt das Unglaubliche

Fallschirmspringen ohne Ende. Das ist dem Wingsuit-Athleten Max Manow über dem Hell Hole in Arizona gelungen. Im freien Fall hängt der Fallschirmspringer an einer Spezialkonstruktion, die an einem Kunstflugzeug befestigt ist. Dieses Manöver führt der Deutsche rückwärts aus. Am Flugzeug angehängt kann er wieder aus der Schlucht hochgezogen werden und so einen endlosen Fallschirmsprung machen.