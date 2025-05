Néstle CEO Laurent Freixe. Bild: keystone

Deponien-Prozess gegen Nestlé in Frankreich auf November verschoben

Mehr «International»

Der Prozess gegen Nestlé Waters vor dem Strafgericht von Nancy wegen illegaler Ablagerung umweltschädlicher Abfälle in den Vogesen ist am Montag auf November verschoben worden – unter anderem wegen der hohen Zahl an geladenen Zeugen.

Nestlé wird beschuldigt, vier wilde Abfall-Deponien in Contrexéville, They-sous-Montfort, Saint-Ouen-Les-Parey und Crainvilliers unterhalten zu haben. Das Gesamtvolumen der Abfälle beläuft sich auf 473'700 Kubikmeter – was etwa 126 olympischen Schwimmbecken entspricht.

Der ursprünglich von Montag bis Mittwoch angesetzte Prozess wurde vertagt, da die Vorladung Nestlé Waters zu spät zugestellt worden war und wegen der Vielzahl an Zeugen zusätzliche Verhandlungstage erforderlich seien, erklärte der Vorsitzende Richter Didier Gastaldi. Die Verhandlung soll an fünf Tagen vom 24. bis 28. November stattfinden.

Autowracks und Sperrmüll

Eine von der Staatsanwaltschaft Nancy durchgeführte Untersuchung förderte Abfälle in Form von Wasserflaschen, Glas und Polymeren zutage, aber auch Abbruchmaterial wie Autowracks, Sperrmüll und Plastikkapseln. Der Erhalt dieser Deponien habe eine «schwere Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit» sowie eine «wesentliche Schädigung der Umwelt» zur Folge gehabt, hiess es in Gerichtsunterlagen.

Nestlé betonte, die Deponien stammten «aus den 1960er-Jahren, also aus der Zeit vor dem Erwerb der Grundstücke durch Nestlé Waters».

«Heute sind die meisten Standorte bereits von Nestlé Waters saniert worden, und wir warten auf die Rückmeldung der Umweltbehörden, um die beste Lösung für die verbleibenden Flächen zu definieren», erklärte das Unternehmen im Januar. «Zwischen 2021 und 2024 wurden von Nestlé Waters keine Abfälle abgelagert.» Die Ermittlungen betreffen den Zeitraum zwischen 2016 und 2024. (Nib/sda/afp)