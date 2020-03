International

US-Wahlen 2020

Resultate Super Tuesday: So steht es um Bernie Sanders und Joe Biden



Die Resultate am Super Tuesday: So steht es um die Kandidaten in den Staaten

Am Dienstag war in den USA Super Tuesday. An diesem Tag wählten die Amerikaner gleich in 14 Bundesstaaten und Amerikanisch-Samoa den demokratischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen im November. Im Verlaufe des Mittwochs tröpfeln die Ergebnisse aus den USA nach und nach ein.

>> Hier gehts zum Liveticker

Damit du den Überblick behältst, wer am Super Tuesday die Nase vorn hat, haben wir dir eine Übersicht erstellt. Hier siehst du, wie sich Bernie Sanders, Joe Biden, Michael Bloomberg und Elizabeth Warren in den Bundesstaaten schlagen:

Aus den roten Staaten gibt es noch keine Resultate, bei den gelben ist eine Hochrechnung angegeben und die grünen sind vollständig ausgezählt.

Stand: Mittwoch, 6:25 Uhr

Die Gesamtübersicht:

Bild: watson

Joe Biden hat die Spitze der Tabelle von Bernie Sanders übernommen. Biden konnte bislang am Super Tuesday in mehr Staaten gewinnen als Sanders. Elizabeth Warren und Michael Bloomberg sind mittlerweile hingegen weit abgeschlagen. Es bleiben noch 986 Delegiertenstimmen zu verteilen am Super Tuesday.

