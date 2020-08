Trumps Postmaster bläst Abbau ab – Der Faktencheck zur US-Briefwahl

Der Vorwurf ist massiv: US-Präsident Donald Trump versuche, die Wahl zu sabotieren, sagte der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Connecticut, der Demokrat William Tong. Trump versuche absichtlich, der Post das Geld zu entziehen, um Demokraten am Wählen zu hindern, führte Tong aus. Auch Trumps Vorgänger Barack Obama benutzte drastische Worte: Trump wolle der Post «die Kniescheiben zertrümmern», sagte er.

Drei Monate vor den Präsidentschaftswahlen wird die amerikanische Post (USPS) immer mehr zum Thema. Die Demokraten wollen der von der Corona-Pandemie gebeutelten Post zusätzliche finanzielle Mittel zukommen lassen. Es wird allgemein damit gerechnet, dass aufgrund der Pandemie mehr Amerikaner als früher per Brief an den Wahlen teilnehmen werden. Dies könnte tendenziell den Demokraten nützen, deren Wähler diese Möglichkeit traditionell eher in Anspruch nehmen.

Seit Juni leitet Louis DeJoy, ein wichtiger Spender für Trump und die Republikaner, die Post und hat Sparmassnahmen wie den Abbau von Sortiermaschinen und Briefkästen eingeführt. Heute Dienstag teilte DeJoy jedoch mit, Kürzungen würden vor der Präsidentschaftswahl ausgesetzt. «Um auch nur den Anschein einer Auswirkung auf die Wahlpost zu vermeiden, setze ich diese Initiativen bis nach der Wahl aus», sagte der Post-Chef. Er sicherte zudem eine pünktliche Zustellung von Wahlunterlagen zu – «innerhalb unserer gut etablierten Servicestandards».

Von Oktober an würden zusätzliche Ressourcen in Bereitschaft gehalten, um «unvorhergesehener Nachfrage» gerecht werden zu können, erklärte DeJoy. Die Öffnungszeiten von Postämtern würden nicht geändert. Sortiermaschinen und Briefkästen würden nicht abgebaut. Überstunden würden wo nötig genehmigt. Die pünktliche Zustellung von Wahlunterlagen geniesse bis zum Wahltag höchste Priorität.

Noch am Donnerstag hatte Trump den Argwohn der Demokraten bestätigt, als er offen davon sprach, der Post die Mittel vorzuenthalten, die sie für die fristgerechte Beförderung der Briefwahlzettel verlangt. Trump hat mehrfach erklärt, das Fälschungsrisiko bei einer Briefwahl sei sehr hoch. Er blieb aber jeweils Belege für diese Behauptung schuldig.

Dies ist die Äusserung des Präsidenten, die er am Donnerstag in einem Interview mit dem TV-Sender «Fox Business» im Zusammenhang mit der Finanzierung der Post machte und die zu den Vorwürfen führte, er versuche die Wahl zu sabotieren: