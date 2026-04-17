Leiche einer Teenagerin im Auto: US-Rapper D4vd festgenommen

Ein 14-jähriges Mädchen lag monatelang tot in seinem Auto. Jetzt sitzt der Musiker in Untersuchungshaft – ohne Kaution.

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Der amerikanische Sänger D4vd ist am Donnerstag in Los Angeles wegen des Verdachts auf Tötung der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez verhaftet worden. Der 21-Jährige, bürgerlicher Name David Anthony Burke, sitze nach Angaben der Polizei ohne Kaution in Haft, berichten mehrere US-Medien.

US-Rapper D4vd wurde verhaftet. Bild: keystone

Die Leiche des Mädchens war am 8. September 2025 – einen Tag nach ihrem 15. Geburtstag – in einem abgeschleppten Tesla entdeckt worden, der auf Burkes Namen in Texas gemeldet war, so die Nachrichtenagentur AP. Das Fahrzeug hatte wochenlang scheinbar verlassen in einem Wohnviertel der Hollywood Hills gestanden. Anwohner meldeten einen Verwesungsgeruch, woraufhin Beamte den Kofferraum öffneten, berichtet das «People»-Magazin.

Verschwunden mit 13, tot mit 14

Celeste Rivas Hernandez stammte aus Lake Elsinore, rund 110 Kilometer südöstlich von Los Angeles. Ihre Familie hatte sie 2024 als vermisst gemeldet – damals war sie 13 Jahre alt und besuchte die siebte Klasse. Laut Strafverfolgungsbehörden war sie 14 Jahre alt, als sie starb, so AP.

Bereits im November 2025 war Burke als Verdächtiger identifiziert worden. Zwei Monate vor seiner Verhaftung war er offiziell als Ziel einer Grand-Jury-Untersuchung benannt worden – bekannt wurde dies, als seine Eltern und sein Bruder in Texas Einspruch gegen Zeugenvorladungen einlegten, heisst es im Bericht von AP.

Die Staatsanwaltschaft des Los Angeles County teilte mit, der Fall solle am Montag der Major Crimes Division vorgelegt werden. Erst dann werde entschieden, ob formal Anklage erhoben wird, hat «People» erfahren. Burkes Anwalt und sein Pressesprecher liessen Anfragen bislang unbeantwortet.