D4vd sagt Tournee ab nach Leichenfund einer 15-Jährigen in seinem Auto

American singer-songwriter, David Anthony Burke aka d4vd performs on the Casino stage during the 58th Montreux Jazz Festival (MJF), in Montreux, Switzerland, Friday, July 19, 2024. (KEYSTONE/Cyril Zin ...
D4vd ist ein 20-jähriger US-amerikanischer Sänger. Bild: keystone

D4vd sagt Tournee ab – nachdem Leiche im Kofferraum seines Teslas gefunden wurde

19.09.2025, 18:2119.09.2025, 18:21

Im Kofferraum des Tesla des US-amerikanischen Sängers D4vd wurde am 10. September die Leiche einer Frau gefunden. Das Los Angeles Police Department konnte die Leiche in der vergangenen Woche identifizieren.

Es handelt sich um die 15-jährige Celest Rivas Hernandez. Sie wurde seit April 2024 vermisst. Zurzeit konnte David Anthony Burk, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heisst, noch nichts nachgewiesen werden. Er kooperiere jedoch mit der Polizei.

Die Mutter von Celeste bestätigte gegenüber US-amerikanischen Medien, dass sie vor ihrem Verschwinden einen Freund namens David hatte. Zudem hätten der 20-jährige Sänger und Celeste dasselbe Tattoo am Zeigefinger, auf dem «Shhh» stehe.

Das Internet spekuliert

Der Tod der 15-Jährigen beschäftigt das Netz. Aus veröffentlichten Nachrichten des Chat-Anbieters Discord, geht hervor, dass die beiden bereits seit 2022 Kontakt hatten. Celeste war damals 11 und David 18 Jahre alt.

Nutzer der Plattform spekulieren nun, ob der Sänger etwas mit dem Tod der 15-Jährigen zu tun hat.

Seit die Leiche von Hernandez gefunden wurde, hat der Sänger mehrere Konzerte abgesagt und sein Label hat die Zusammenarbeit mit ihm beendet.

Leiche in Tesla von US-Sänger D4vd gefunden – es ist eine vermisste 15-Jährige

D4vd wäre im Oktober im Rahmen seiner laufenden Welttournee nach Zürich gekommen. Doch alle Konzerte seiner Tournee wurden vorläufig abgesagt.

Verhaftet wurde D4vd bisher nicht. Gerichtmediziner bestätigen, dass sie bisher nicht wissen, woran die 15-Jährige verstorben ist. Weswegen auch noch keine Verdächtigungen zu einem mutmasslichen Täter vorliegen, wie «NBC News» berichtet. (nib)

