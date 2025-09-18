Leiche in Tesla von US-Sänger D4vd gefunden – es ist eine vermisste 15-Jährige

Die Polizei in Los Angeles schleppte am 10. September ein Auto ab. Der Tesla stand tagelang auf einem Schrottplatz und mehrere Mitarbeiter hatten sich zuvor über unangenehme Gerüche beschwert. Im Kofferraum des Fahrzeugs fand die Polizei schliesslich die Leiche einer jugendlichen Frau.

Das Los Angeles Police Department sagt gegenüber «BBC», dass die Leiche bereits seit längerer Zeit dort gelegen habe und der Verwesungsprozess bereits fortgeschritten war.

Der Tesla ist auf den US-Sänger D4vd gemeldet, der mit bürgerlichem Namen David Anthony Burk heisst. Der 20-Jährige ist zurzeit mit seinem Album «Withered» auf Welttournee.



D4vd wurde über TikTok bekannt. Bild: keystone

Laut US-Behörden konnte die Leiche nun identifiziert werden. Es handelt sich dabei um die 15-jährige Celeste Rivas, sie wird seit dem 5. April 2024 vermisst. Der Zeitpunkt und die Hintergründe ihres Todes sind weiterhin unbekannt.



Auf die Identifizierung der Leiche wurde D4vd's Show in Seattle vom 17. September abgesagt. Der Rest der Tour gehe wie angekündigt weiter. Der Sänger kooperiert mit der Polizei und wurde nicht festgenommen.

Spekulationen auf Social Media

Seinen Durchbruch in der Musik erlangte D4vd durch den Song «Romantic Homocide». In diesem singt er darüber, dass er in Gedanken eine Person, die er liebte, umgebracht habe und es nicht bereue.

Der Sänger selbst sagt, dass der Mord als Metapher für das Ende einer Beziehung stehe. Der Text handle um Gefühle der Vernachlässigung, Frustration und Verbitterung.

«In the back of my mind, I killed you

And I didn't even regret it» Eine Passage des Texts aus dem Song Romantic Homocide.

Auf der Social-Media-Plattform TikTok wird deshalb spekuliert, dass der Song mit der toten 15-Jährigen zusammenhängt.

Zu den Spekulationen hat sich der Sänger bisher nicht konkret geäussert. Auch zum Fund der Leiche hat D4vd bis anhin kein öffentliches Statement abgegeben. Der US-amerikanische Sänger tritt am 26. Oktober auch in der Schweiz auf. (nib)