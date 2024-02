Ein Toter und Verletzte durch Schüsse in New Yorker U-Bahn-Station

Mehr «International»

In einer U-Bahn-Station in New York ist am Montag ein Mann durch Schüsse getötet worden, fünf weitere Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei stritten sich zwei Gruppen von Jugendlichen in einem einfahrenden Zug.

Die U-Bahn fährt bei der Mount Eden Avenue über der Erde. Bild: keystone

Ein Jugendlicher zog daraufhin eine Waffe und eröffnete das Feuer, während Passagiere ein- und ausstiegen. Der Schütze sei auf der Flucht. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf.

Bei dem Toten handelte es sich um einen 34-jährigen Mann, verletzt wurden zwei Frauen und drei Männer im Alter zwischen 14 und 71 Jahren, wie die Polizei bei einer Pressekonferenz an der betroffenen U-Bahn-Station Mount Eden Avenue vor Journalistinnen und Journalisten mitteilte. Der 34-Jährige war zunächst schwer verletzt worden und erlag im Spital seinen Verletzungen.

Die U-Bahn-Station Mount Eden Avenue liegt im nördlichen Bezirk Bronx, 14 Kilometer vom Times Square entfernt. Bild: keystone

Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr (Ortszeit, 22.30 MEZ). Die U-Bahn-Station Mount Eden Avenue liegt im nördlichen Bezirk Bronx, 14 Kilometer vom Times Square in Manhattan entfernt. Die U-Bahn fährt dort über der Erde. Von einer Drohne aufgenommene Fernsehbilder zeigten einen stillstehenden Zug und Polizisten und Ermittler in Zivil. (sda/afp)