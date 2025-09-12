wechselnd bewölkt17°
Attentat auf Charlie Kirk: Dieser Student stellte die letzte Frage

Die letzte Frage an Charlie Kirk kam von ihm

12.09.2025, 17:0312.09.2025, 17:03
Er stellte dem rechten US-Aktivisten und Trump-Unterstützer Charlie Kirk die letzte Frage – ausgerechnet zu Waffengewalt in den USA.

Dann fiel der tödliche Schuss. In einem Video spricht der 29-jährige Mathematik-Student nun über den Moment und ringt dabei mit Tränen. «Es ist schrecklich», sagt er sichtlich mitgenommen, eine «Tragödie».

«Charlie hatte zwei Kinder und eine Ehefrau», erzählt der Student – selbst Vater zweier Kinder – in dem Video, das er auf der Plattform X veröffentlichte und das mehrere US-Medien seither verifiziert und verbreitet haben.

Worum ging es in der letzten Frage an Charlie Kirk?

Der Student wollte von Kirk wissen, wie oft in den USA Waffengewalt von transgeschlechtlichen Tätern ausgehe. Es folgte ein kurzer Wortwechsel zwischen den beiden. Dann fiel der tödliche Schuss.

«Wenn du sabberst vor Begeisterung über das, was passiert ist – lass es.»

«So sehr ich auch mit Charlie Kirk nicht übereinstimme, (...) er ist trotzdem ein Mensch. Haben wir das vergessen?», sagt er in dem Video und fügt dann hinzu: «Von allem, was er sagte, halte ich nur wenig für richtig, doch eines, woran er festhielt, ist das Gespräch.»

Der Student distanzierte sich von jeglicher Gewalt und gab an, bei der Aufklärung der Tat mit der Polizei zu kooperieren. «Wenn du sabberst vor Begeisterung über das, was passiert ist – lass es.» So ein Publikum wolle er nicht auf seinen sozialen Kanälen.

«Ich hätte keine schlimmere Frage stellen können.»

Seit dem Schuss quäle er sich mit der Entscheidung, Kirk ausgerechnet nach Waffengewalt gefragt zu haben, berichtete er der «New York Times». Dass nach dieser Frage tatsächlich geschossen wurde, hatte im Netz Verschwörungstheorien befeuert.

Eigentlich habe er eine andere Frage stellen wollen, zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein oder zu Kirks Definition von Geschlecht. Sein Fazit heute: «Ich hätte keine schlimmere Frage stellen können.»

90 Minuten in der Warteschlange

Laut «New York Times» stellte sich der Student rund 90 Minuten vor Beginn der Veranstaltung in die Schlange, um Kirk befragen zu dürfen. Die Zeitung beschreibt ihn als bekennenden Liberalen in einem zutiefst republikanischen Bundesstaat.

Seit dem Vorfall mache er sich zunehmend Sorgen um die Sicherheit seiner eigenen Familie.

Der 31-jährige Kirk war am Mittwoch auf dem Campus der Utah Valley Universität in Orem im Bundesstaat Utah durch einen Schuss getötet worden. Dort war er als Redner aufgetreten.

Die Veranstaltung war Teil einer landesweiten Tour durch mehrere Universitäten, die darauf ausgerichtet war, mit Menschen politische und gesellschaftliche Themen zu debattieren. Der Schütze ist weiterhin flüchtig. (sda/dpa)

Konservativer Politaktivist Charlie Kirk wird auf Universitäts-Campus erschossen
Video: watson
Soziologe: «Es wäre zu einfach, Polarisierung für die Tat verantwortlich zu machen»
Viele sehen das Attentat auf den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk als Folge der zunehmenden Polarisierung in den USA. Soziologe Dirk Baier erklärt, wann Polarisierung in politische Gewalt umschlägt und was in der Schweiz anders ist.
Noch ist nicht klar, wer Charlie Kirk erschossen hat, das FBI fahndet nach dem Täter. In der Berichterstattung über das Attentat werden unter anderem Polarisierung und politische Gräben für die Tat verantwortlich gemacht. Finden Sie diese Deutung schlüssig?
Dirk Baier: Polarisierung bedeutet erst einmal nur, dass es eine Spaltung der Gesellschaft gibt. Das heisst aber noch nicht, dass die Haltung verbreitet ist, dass alle, die anderer Meinung sind, getötet werden sollten. Die Gründe dafür, dass es zu dieser schwersten Form der Gewalt kommt, sind vielschichtig. Es wäre viel zu einfach, Polarisierung allein für diese Tat verantwortlich zu machen. Gleichzeitig muss man sagen, dass das politische Klima in den USA enorm aufgeheizt ist.
