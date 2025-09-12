wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
International
USA

Tod von Charlie Kirk: Das ist über den mutmasslichen Schützen bekannt

epa12370640 (COMPOSITE) - A composite handout image made available by the FBI (Federal Bureau of Investigation) on 12 September 2025 shows a person of interest in the investigation into the fatal shoo ...
Überwachungskameras haben den mutmasslichen Täter aufgenommen.Bild: keystone

Charlie Kirk: Das ist über den mutmasslichen Todesschützen bekannt

Die Behörden suchen nach dem Schützen, der Charlie Kirk umgebracht haben soll. Das ist bisher zu dem mutmasslichen Attentäter bekannt.
12.09.2025, 11:52
Julian Alexander Fischer / t-online
Mehr «International»
Ein Artikel von
t-online

Nach der Ermordung des rechtspopulistischen US-Aktivisten Charlie Kirk sind die Behörden noch immer auf der Suche nach dem Täter. Zwar wurden mittlerweile Fahndungsfotos des Verdächtigen in der Nähe des Tatorts veröffentlicht – ebenso wie Videos, die ihn auf der Flucht zeigen. Allerdings ist unklar, wo sich der Mann aktuell aufhält.

Inzwischen wurde auch eine Belohnung für weiterführende Hinweise angesetzt. Wir fassen zusammen, was bisher zum Täter bekannt ist.

Da es zu der Identität des mutmasslichen Täters noch keine Erkenntnisse gibt, stützen sich die bisherigen Erkenntnisse insbesondere auf das Aussehen. Auf den veröffentlichten Fahndungsfotos sind Bilder einer Überwachungskamera zu sehen, die den Mann in einem Treppenhaus zeigen.

Videoaufnahmen zeigen: So bewegte sich der Schütze über den Campus

Darauf ist der Verdächtige mit einem schwarzen Langarm-T-Shirt zu sehen, auf dem eine US-Flagge und ein Adler aufgedruckt sind. Zudem trägt er Jeans und eine blaue Kappe, auf der ein weisses Dreieck zu erkennen ist. Auf den Aufnahmen ist auch eine dunkle Sonnenbrille zu sehen. Laut den Ermittlern wurden zudem Fussabdrücke am Tatort gefunden, die auf Turnschuhe der Marke Converse hindeuten. Auch Hand- und Unterarmabdrücke habe man entdeckt.

Vom FBI veröffentlichte Aufnahmen einer gesuchten Person im Mordfall Charlie Kirk (11. Sept. 2025)
Vom mutmasslichen Täter gibt es Spuren und Videoaufnahmen.Bild: Screenshot: x.com

Nach ersten Erkenntnissen ist der mutmassliche Schütze etwa eine halbe Stunde vor der Tat nahe des Universitätsgeländes gesehen worden, teilten Beamte bei einer Pressekonferenz mit. Mittels Überwachungskameras habe man seinen Weg über das Gelände bis auf das Dach des Losee Centers verfolgen können, von dem aus Kirk erschossen wurde.

Das Gebäude liegt rund 130 Meter von der Bühne entfernt, auf der Kirk sprach. Dort kam der mutmassliche Schütze acht Minuten vor Kirks Redebeginn an.

Rund eine halbe Stunde später feuerte er den Schuss ab, der den Redner tötete. Auf Videos ist zu sehen, wie eine Person von dem Dach flüchtet. Eine Überwachungskamera hat zudem aufgezeichnet, wie er auf der Rückseite des Gebäudes vom Dach springt.

Video: youtube/FBI – Federal Bureau of Investigation

Zunächst hält er sich an der Kante des Daches fest, bevor er sich ins Gras fallen lässt. An einem Parkplatz vorbei flüchtet er über eine Strasse in ein nahegelegenes Waldstück. Dort fanden die Beamten schliesslich auch die Waffe: ein Hochleistungs-Repetiergewehr.

Aufenthaltsort des mutmasslichen Täters unklar

In der Folge verliert sich die Spur aber offenbar komplett. Die Behörden wissen demnach nicht, ob sich der Verdächtige noch in Utah oder bereits ausserhalb des Bundesstaates befindet, erklärte Beau Mason, Commissioner des Utah Department of Public Safety, in einem Interview mit NBC News. Auf eine entsprechende Frage antwortete er: «Wir haben keine Ahnung.»

Utahs Gouverneur Spencer Cox bat die Öffentlichkeit derweil in einer Pressekonferenz um Mithilfe. Man habe bereits über 7000 Hinweise erhalten, die Menschen sollten aber weiterhin Fotos oder Videos schicken. «Wir brauchen alle Hilfe, die möglich ist», betonte er. Für Hinweise wurde eine Belohnung von bis zu 100'000 US-Dollar (knapp 80'000 Franken) angesetzt.

Es seien bereits fast 200 Personen befragt worden, 20 Behörden seien an der Fahndung beteiligt. Der Republikaner Cox sagte zudem, es gebe bereits Vorbereitungen, um die Todesstrafe beantragen zu können.

Charlie Kirk war am Mittwoch bei einer Veranstaltung in der Stadt Orem in Utah erschossen worden. Er sprach dort unter anderem über Waffengesetze und angebliche Attentate von trans Personen. Kirk war Präsident der Studentenbewegung Turning Point USA und galt als wichtiger Unterstützer der MAGA-Bewegung.

Mehr zum Fall:

Fahndung nach Kirk-Attentäter läuft weiter auf Hochtouren: FBI veröffentlicht neues Video
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das Underground Home in Boulder, Colorado
1 / 7
Das Underground Home in Boulder, Colorado

Girard Hendersons Boulder-Haus von aussen - mit Helikopter Landeplatz.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Konservativer Politaktivist Charlie Kirk wird auf Universitäts-Campus erschossen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
2
Deutschland verstärkt Engagement an Nato-Ostgrenze
3
Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
4
Elon Musk abgelöst: Das ist (seit heute) der reichste Mann der Welt
5
Air Force Two soll Kirks Leiche überführen
Meistkommentiert
1
ManUnited wird Onana los +++ Wolfsburg verpflichtet Dänen-Star Eriksen
2
«Ihr könnt das nicht feiern»: Charlie Kirks grösster Kritiker weint um ihn
3
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
4
Elon Musk betätigt sich im Fall Kirk einmal mehr als Brandstifter – das Internet reagiert
5
E-ID Schweiz – Realitätscheck zur Kritik an Sicherheit und Freiwilligkeit
Meistgeteilt
1
EU überweist Finanzhilfe an die Ukraine ++ Russland mit neuen Drohnenangriffen auf Ukraine
2
Waren Putins Drohnen nur Attrappen? Die wichtigsten Antworten nach der Attacke
3
Dieses Video eines Flashmobs (ja, richtig gelesen) von Bohemian Rhapsody geht gerade viral
4
«Sie haben die Strecken kastriert»: Mathias Flückiger kritisiert den Mountainbike-Weltcup
5
«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
Weitere Anklage gegen Signa-Gründer Benko
Im Signa-Komplex liegt nun die zweite Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vor. Firmengründer René Benko und eine Mitangeklagte werden wegen betrügerischer Krida vor Gericht zitiert.
Zur Story