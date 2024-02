US-Verteidigungsminister auf Intensivstation – Stellvertreterin hat übernommen

Zu Jahresbeginn war der Minister in die Kritik geraten, weil er eine Prostatakrebserkrankung und einen Krankenhausaufenthalt infolge von Komplikationen bei einem Eingriff geheim gehalten hatte. Selbst US-Präsident Joe Biden wusste mehrere Tage lang nicht Bescheid, dass Austin im Krankenhaus lag - bekräftigte später jedoch, an ihm festhalten zu wollen. Am 15. Januar wurde Austin aus der Klinik entlassen und kehrte dann Ende Januar zurück zur Arbeit ins Pentagon. (sda/dpa)

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist nach seiner Aufnahme in eine Militärklinik nahe Washington auf die Intensivstation verlegt worden. Nach einer Reihe von Tests und Untersuchungen werde er dort weiter betreut und genau überwacht, hiess es in einer Mitteilung des Spitals am Sonntagabend (Ortszeit). Es werde nicht damit gerechnet, dass das aktuelle Blasenproblem etwas an seiner voraussichtlichen vollständigen Genesung ändern werde, ergänzten die Ärzte. Die Prognose seiner Krebserkrankung sei weiterhin ausgezeichnet.

König Charles zeigt sich nach Krebsdiagnose in der Öffentlichkeit

Knapp eine Woche nach Bekanntwerden seiner Krebserkrankung hat sich König Charles III. bei einem Kirchenbesuch lächelnd in der Öffentlichkeit gezeigt. Gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla kam der 75-Jährige am Sonntag zu einem Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church in Sandringham in der ostenglischen Grafschaft Norfolk. Dabei trug er einen braunen Mantel und hielt einen Regenschirm in der Hand, während er Schaulustigen kurz zuwinkte und dabei lächelte. Camilla (76) spazierte in einem weissen Mantel und einem dunklen Hut neben dem Monarchen her.