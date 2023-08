Vier Tote nach Schüssen in Kalifornien

Waffengewalt ist ein grosses Problem in den USA . Schusswaffen sind in dem Land leicht erhältlich und im grossen Stil im Umlauf. Grössere Attacken dieser Art – etwa an Schulen, in Supermärkten, Nachtclubs oder bei grossen Veranstaltungen – führen regelmässig zu Diskussionen über eine Verschärfung des Waffenrechts, bislang jedoch ohne Erfolg.

Bei Schüssen in einer Bar im US-Bundesstaat Kalifornien sind nach Polizeiangaben vier Menschen getötet worden. Unter den Toten sei auch der Schütze, teilte die Polizei im Bezirk Orange County am späten Mittwochabend (Ortszeit) auf der Plattform X, früher Twitter, mit. Sechs Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, mindestens fünf von ihnen hätten Schussverletzungen erlitten.

Putin poltert gegen Westen, Lula will gemeinsame Währung – der Brics-Gipfel in 7 Punkten

Die Mitglieder der Brics-Gruppe wichtiger Schwellenländer haben in Südafrika ihr Gipfeltreffen begonnen. Chinas Präsident Xi Jinping, Brasiliens Luiz Inácio Lula da Silva, Südafrikas Cyril Ramaphosa und Indiens Premierminister Narendra Modi trafen am Dienstag in der Wirtschaftsmetropole Johannesburg zusammen – Russlands Präsident Wladimir Putin wurde per Video zugeschaltet. Bei dem dreitägigen Treffen steht vor allem die Diskussion über eine Erweiterung der Gruppe im Mittelpunkt. Die neusten Entwicklungen in 7 Punkten.