Erste schwarze republikanische US-Abgeordnete mit 49 Jahren gestorben

In einem vor etwa zwei Wochen in der Zeitung «Deseret News» erschienen Beitrag schrieb Love, dass sich ihr Kampf gegen die Krankheit dem Ende neige. Dort skizzierte sie auch ihren Blick auf die USA und sprach sich gegen eine Spaltung des Landes aus. (dab/sda/dpa)

Trotz U-Haft: Imamoglu wird Präsidentschaftskandidat

Wenige Stunden nach der Inhaftierung und Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu hat seine Partei CHP ihn offiziell zum Präsidentschaftskandidaten nominiert. In der parteiinternen Abstimmung am Sonntag stimmten 1,6 Millionen der 1,7 Millionen CHP-Mitglieder für Imamoglu als Präsidentschaftskandidaten, wie Parteichef Özgür Özel am Abend bei einer Kundgebung in Istanbul erklärte. Özel sprach von einer «historischen Wahl». Doch wegen der gegen Imamoglu laufenden Ermittlungen, die das Land seit Tagen in Aufruhr versetzen, steht ein grosses Fragezeichen hinter der politischen Zukunft des 53-Jährigen.