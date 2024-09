Kommunikationsversäumnisse – Secret Service legt konkrete Fehler bei Trump-Attentat offen

Erst vor einigen Tagen hatte es einen weiteren Zwischenfall gegeben: Der Secret Service schoss an Trumps Golfplatz im Bundesstaat Florida auf einen bewaffneten Mann, der sich in den Büschen versteckt hatte, während der Ex-Präsident dort spielte. Der Verdächtige selbst feuerte keine Kugel ab und floh, wurde wenig später aber festgenommen und angeklagt. Die Behörden gehen davon aus, dass auch er ein Attentat auf Trump begehen wollte. (sda/dpa)

Ein Schütze hatte Mitte Juli bei einer Wahlkampfveranstaltung der Republikanischen Partei in der Stadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania das Feuer eröffnet und auf Trump geschossen. Ein Besucher der Kundgebung starb, zwei weitere wurden verletzt. Trump wurde am rechten Ohr verletzt. Der Täter wurde von Sicherheitskräften getötet.

Die Menendez-Brüder sind seit 34 Jahren wegen der Ermordung ihrer Eltern im Gefängnis. Der komplizierte Fall der berühmten Mörder und wieso sich Menschen auf der ganzen Welt auch heute noch für ihren Freispruch einsetzen.

Am 20. August 1989 wurden José und Mary Louise Menendez in ihrem Haus in Beverly Hills erschossen vorgefunden. Ganze sieben Jahre dauerte es daraufhin, bis ihre beiden Söhne, Lyle und Erik Menendez, für den Mord am Ehepaar verurteilt wurden. Und zwar zu je lebenslänglicher Haft. Die True-Crime-Netflix-Serie «Monster» erzählt nun die Geschichte der Menendez-Brüder – die um einiges komplizierter ist, als sie auf den ersten Blick scheint.