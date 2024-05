Du hast Trumps Verurteilung verschlafen? Das Wichtigste in Kürze

Schweizer Löhne: In diesen Berufen ist die Kluft zwischen Männern und Frauen am grössten

Donald Trump wegen Betruges verurteilt – nun droht ihm Gefängnis

Historisches Ende eines historischen Prozesses: Donald Trump ist am Donnerstag in New York von zwölf Geschworenen in allen Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten droht nun eine Gefängnisstrafe.

Schuldig in 34 von 34 Anklagepunkten. Dieses historische Urteil gegen Ex-Präsident Donald Trump haben am Donnerstagnachmittag (Lokalzeit) die Geschworenen im New Yorker Strafprozess verkündet. Das Urteil fiel nach etwa 11 Stunden Beratung, schneller als erwartet. Trump nahm den Urteilsspruch zur Kenntnis, ohne eine Miene zu verziehen.