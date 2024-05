Donald Trump ist nun ein verurteilter Straftäter. Bild: keystone

Trump verurteilt: Warum dieser Donnerschlag den Wahlkampf vorerst nicht aufmischen wird

Der Republikaner Donald Trump sorgt für eine Premiere in einem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Vielen Wählerinnen und Wählern wird das egal sein.

Renzo Ruf, Washington / ch media

Mehr «International»

Donald Trump schreibt schon wieder Geschichte. Am Donnerstag ist der ehemalige Präsident von einem New Yorker Geschworenengericht in 34 von 34 Anklagepunkte für «schuldig» gesprochen worden – als erster Ex-Präsident. Zwar kündigte der Republikaner umgehend an, das Urteil im Prozess um eine Schweigegeld-Zahlung an eine ehemalige Pornoschauspielerin anzufechten. Aber dieses Berufungsverfahren könnte lange dauern, über den Wahlkampf 2024 hinaus.

Trump steigt damit als verurteilter Straftäter in die heisse Phase des Rennens um das Weisse Haus. Auch das ist eine Premiere. Noch nie in der Geschichte der amerikanischen Republik schickte eine der beiden Grossparteien einen Kriminellen ins Rennen um das Weisse Haus.

Vielen Wählerinnen und Wählern wird dies egal sein. Trump ist, spätestens seit seinem Einstieg in die hohe Politik, eine bekannte Grösse. Die Meinungen über den ehemaligen Geschäftsmann und TV-Star sind gemacht. Er lässt fast niemanden kalt.

Der historische New Yorker Urteilsspruch wird deshalb an den Eckpunkten des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes wenig ändern. Es stehen sich gegenüber: Zwei alte Männer, die (aus ganz unterschiedlichen Gründen) höchst kontrovers sind. Die amerikanischen Wählerinnen und Wähler sind nicht zu beneiden.