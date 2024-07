Trump lässt sich mit seiner Familie auf der Bühne des Fiserv Forum in Milwaukee feiern. Bild: keystone

Trumps Rede am Parteitag: «Werde diese Kriminellen und Mörder nicht in unser Land lassen»

Als Abschluss des viertägigen Parteitags der Republikaner in Milwaukee hielt Donald Trump seine offizielle Nominationsrede. Nach einem eher ruhigen Start zeigte sich Trump von seiner bekannten Seite und teilte vor allem gegen Joe Biden kräftig aus.

Der Anfang

Vier Tage dauerte der Parteitag der Republikaner in Milwaukee, Wisconsin. Nach Auftritten von zahlreichen Parteigrössen, Prominenten, aber auch einfachen Leuten aus dem Volk folgte mit der Rede von Donald Trump der krönende Abschluss.

Um 04.29 Uhr Schweizer Zeit kündigte Unternehmer Dana White, der letzte von Trumps Vorrednern, den Auftritt des Präsidentschaftskandidaten der Republikaner an. Zur Hymne «God Bless The USA» von Country-Musiker Leo Greenwood betrat Trump mit viel Pathos die Bühne der Arena und liess sich von begeisterten Anhängern ein erstes Mal abfeiern.

Um 04.33 Uhr war es so weit, Trump ergriff das Wort und der Anfang seiner über eineinhalb Stunden dauernden Rede – er überzog mehr als 30 Minuten – war etwas anders, als man dies von Auftritten des ehemaligen US-Präsidenten kennt.

Das Attentat

Trump heizte der Menge zwar zunächst ein, indem er sagte: «In vier Monaten werden wir einen unglaublichen Sieg erleben.» Dann aber betonte der 78-Jährige, er wolle ein Präsident für das ganze, nicht das halbe Amerika sein.

Richtig emotional wurde es in den darauffolgenden Minuten. Mit bedrückter Stimme, ernstem Blick und zahlreichen Kunstpausen erzählte Trump zum ersten Mal öffentlich, wie er das Attentat am vergangenen Wochenende in Pennsylvania erlebt hatte.

Trump sagte, er werde nur ein einziges Mal von den Schüssen auf ihn erzählen. «Ihr werdet es kein zweites Mal von mir hören, weil es tatsächlich zu schmerzhaft ist, es zu erzählen.»

«Meine Hand war blutverschmiert, einfach überall Blut. Ich wusste sofort, dass es sehr ernst war», führte der Präsidentschaftskandidat aus. Dass er exakt im Moment der Schussabgabe zur Seite geschaut habe, habe ihm das Leben gerettet. Trump betonte:

«Ich stehe hier vor euch, in dieser Arena, nur durch die Gnade des allmächtigen Gottes.»

Die Art und Weise, wie der 78-Jährige das Erlebte in Milwaukee wiedergab, lässt mehrere Interpretationsmöglichkeiten zu. Entweder steckt zu Kalkül dahinter und Trump hat verstanden, wie er sich das Attentat politisch zu Nutzen machen kann. Oder die Schüsse belasten den ehemaligen US-Präsidenten psychisch tatsächlich stärker als erwartet.

Für beide Optionen spricht, dass Trump eine Uniform des beim Attentat getöteten Feuerwehrmannes Corey Comperatore auf der Bühne platzieren liess und den ebenfalls aufgestellten Helm des Verstorbenen küsste.

Lange währte der Moment des Zurückblickens und Gedenkens aber nicht. Trump fuhr zur üblichen Form auf und teilte die folgenden über 60 Minuten kräftig aus.

Die verbalen Attacken

Davon, dass Trump vor einigen Tagen in einem Interview sagte, er wolle das Land einen, war während seiner Rede nur wenig zu spüren.

Amtsinhaber Joe Biden wurde regelrecht vernichtet. Seien es die Wirtschaft, die Steuern, Arbeitsplätze oder Einwanderung, unter seiner Ägide sei alles von A bis Z besser gelaufen, als dies seit 2021 unter Biden der Fall sei. Trump sagte:

«Unter der gegenwärtigen Regierung sind wir eine Nation im Niedergang.»

Die Einwanderung

Trump sprach etliche Minuten lang über das Thema Einwanderung. Dabei wiederholte er in quasi gleichem Wortlaut die Aussagen, die er auch bei Wahlkampfauftritten immer wieder tätigt. Er behauptete etwa, dass fast ausschliesslich Kriminelle über die Südgrenze ins Land kämen und Menschen aus «Irrenanstalten». Trump schleuderte Aussage um Aussage in die Arena, darunter:

«Wir sind zu einer Müllhalde für den Rest der Welt geworden – und der lacht uns aus. Die denken, dass wir dumm sind.»

Trump kündigte an, als Präsident – dass er dies wird, daran hegt der 78-Jährige keine Zweifel – massenweise illegal in die USA eingewanderte Personen auszuschaffen. Zudem werde er die Mauer an der Grenze «fertig bauen». Er rief in die euphorisierte Halle: «Ich werde diese Kriminellen und Mörder nicht in unser Land lassen.»

Vizepräsident J. D. Vance

Seinen Vize-Kandidaten J.D. Vance hat Donald Trump bei der grossen Abschlussrede des Parteitages in Milwaukee nur mit wenigen Sätzen bedacht. Trump ging bei seiner etwa anderthalbstündigen Ansprache zum Finale der Versammlung im Bundesstaat Wisconsin lediglich kurz auf den Senator ein, der ab sofort den Wahlkampf mit ihm bestreiten wird.

J. D. Vance mit seiner Frau Usha. Bild: keystone

«Ich freue mich sehr, einen neuen Freund und Partner zu haben, der an meiner Seite kämpft», sagte Trump. «Er wird ein grossartiger Vizepräsident sein.» Der 39-Jährige werde ihn lange begleiten, «und es war eine Ehre, ihn auszuwählen». Vance sei ein grossartiger Student an der Elite-Universität Yale gewesen, ebenso wie dessen Ehefrau Usha. «Das sind zwei kluge Leute», sagte Trump und ging danach schnell zum nächsten Thema über.

