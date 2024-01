Melania Trump im November 2022. Bild: keystone

Melania Trump trauert um ihre Mutter

Melania Trump trauert um ihre Mutter Amalija Knavs, die im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Die ehemalige First Lady widmet ihr rührende Zeilen auf X.

Melanie Habeck / t-online

Im Dezember rätselten zahlreiche US-Medien, warum Melania Trump bei einigen Terminen gefehlt hatte. Ihr Ehemann, der ehemalige US-Präsident Donald Trump, erklärte wenig später: Seine Schwiegermutter sei krank, seine Frau stehe ihr in dieser schweren Zeit bei.

Der Gesundheitszustand von Melania Trumps Mutter verbesserte sich jedoch nicht. Jetzt wird bekannt: Amalija Knavs ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Ihre Tochter bestätigt den Tod auf X – und widmet ihr bewegende Worte.

Melania Trump kümmerte sich um ihre Mutter

In den vergangenen Wochen hatte Melania Trump am Krankenbett ihrer Mutter gewacht, doch die 78-Jährige verlor den Kampf um ihr Leben. «Amalija Knavs war eine starke Frau, die sich stets mit Anmut, Wärme und Würde präsentierte. Sie war ihrem Mann, ihren Töchtern, ihrem Enkel und ihrem Schwiegersohn treu ergeben. Wir werden sie über alle Massen vermissen und ihr Vermächtnis in Ehren halten und lieben», trauert Melania Trump im Netz. Zu der Todesursache liegen noch keine Informationen vor.

Amalija Knavs und Melania Trump: Die Mutter der ehemaligen First Lady ist tot. Bild: imago

Melania Trump hatte die Einwanderung ihrer Eltern in die Vereinigten Staaten unterstützt. Um US-Staatsbürger zu werden, legten Amalija und Viktor im Jahr 2018 – während der Präsidentschaft ihres Schwiegersohns Donald Trump – den Amtseid ab. Zuvor hatten die slowenischen Einwanderer, ein ehemaliger Autohändler und eine Arbeiterin in einer Textilfabrik, in den USA als Daueraufenthaltsberechtigte gelebt. Ihr Anwalt sagte damals, dass sie die Staatsbürgerschaft selbst beantragt und keinerlei Sonderbehandlung erfahren hätten.

Viktor und Amalija Knavs a, 27. August 2020, nach einer Rede von Trump. Bild: keystone

Melania Trump, geboren als Melanija, verbrachte ihre Kindheit im slowenischen Sevnica, einer ländlichen Industriestadt. Als sie eine weiterführende Schule in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana besuchte, änderte sie ihren Namen in Melania Knauss. Zu dieser Zeit begann sie auch das Modeln. Im Jahr 1996 ging sie schliesslich nach New York und lernte zwei Jahre später ihren zukünftigen Ehemann Donald Trump kennen. 2005 heirateten die beiden.

