Burning Man Festival versinkt im Schlamm – eine Person ist ums Leben gekommen

Es ist eigentlich eines der grössten und bekanntesten Kultur-Events der USA: das neuntägige Burning Man Festival. Jedes Jahr zieht das Festival in der Wüste von Nevada Zehntausende Besucher:innen an – darunter Künstler:innen und Prominente. Sie bauen eine temporäre Stadt auf. Dieses Jahr kamen über 70'000 Menschen. Die erleben aktuell jedoch einen Horrortrip statt ausgelassener Party-Tage.

Häftlinge in ecuadorianischen Gefängnissen lassen Geiseln frei

Nach mehreren Tagen haben aufständische Häftlinge in mehreren ecuadorianischen Gefängnissen Dutzende als Geiseln genommene Sicherheitskräfte freigelassen. 50 Justizvollzugsbeamte und sieben Polizisten in insgesamt sechs Haftanstalten seien auf freien Fuss gesetzt worden, teilte die Gefängnisverwaltung des südamerikanischen Landes am Freitag (Ortszeit) mit. Die Beamten seien ärztlich untersucht worden und befänden sich in guter gesundheitlicher Verfassung. Die Häftlinge hatten die Gefängniswärter und Polizisten überwältigt, nachdem die Sicherheitskräfte eine Reihe von Haftanstalten durchsucht und nach Waffen und anderen verbotenen Gegenständen gesucht hatten.