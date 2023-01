US-Republikaner bestätigen Parteichefin McDaniel im Amt

Kritiker in der Partei hatten der 49-jährigen McDaniel im Vorfeld vorgeworfen, für das enttäuschende Abschneiden der Republikaner bei den Kongresszwischenwahlen vom vergangenen November mitverantwortlich zu sein. Die Republikaner werden seit geraumer Zeit von Grabenkämpfen erschüttert. Sichtbar wurde das bei der chaotischen Wahl von Kevin McCarthy zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Anfang Januar. (aeg/sda/afp)

«Wenn wir alle zusammenstehen, werden die Demokraten im Jahr 2024 noch von uns hören», sagte McDaniel nach ihrer Wiederwahl mit Blick auf die im kommenden Jahr anstehende Präsidentschaftswahl. Ex-Präsident Donald Trump, der als Unterstützer McDaniels gilt, beglückwünschte die Parteichefin unmittelbar nach ihrer Wiederwahl in mehreren Online-Netzwerken.

Die US-Republikaner haben ihre Parteichefin Ronna McDaniel zum vierten Mal im Amt bestätigt. Beim Wintertreffen der konservativen Partei im kalifornischen Dana Point wählten 111 von 168 Delegierte McDaniel erneut an die Spitze des Nationalkomitees der Republikaner (Republican National Committee, RNC). Für ihre aussichtsreichste Herausfordererin, Anwältin Harmeet Dhillon, stimmten 51 Delegierte. Auf den prominenten Kopfkissen-Unternehmer und Wahl-Verschwörungstheoretiker Mike Lindell entfielen lediglich vier Stimmen.

Überraschender Fund in Hadres, einer Gemeinde in Niederösterreich. In einem sogenannten Presshaus mit angeschlossenem Weinkeller fanden die Behörden einen 54-jährigen Reichsbürger mitsamt Frau und Kindern, wie die Kronenzeitung berichtet.