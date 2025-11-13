freundlich
Apple

iPhone Pocket: Dieses Stück Stoff von Apple kostet 230 Dollar

IPhone Pocket - Piece of Cloth
Die neuen Apple Handytaschen werden in acht Farben verfügbar sein. Bild: Screenshot/Apple

Neue Apple Handytasche sorgt für Kritik – dieses «Stück Stoff» kostet 230 Dollar

13.11.2025, 10:2013.11.2025, 10:20

Der US-amerikanische Hardware- und Softwareentwickler Apple hat eine neue Handyhülle herausgebracht. Im Internet sind die Meinungen zum neuen Produkt bereits gemacht.

Apple hat die Tasche mit dem Namen «iPhone Pocket» am 11. November vorgestellt. Es handelt sich dabei um einen Handy-Bag. Das Täschchen ist eine Kollaboration mit der japanischen Modemarke Issey Miyake.

Der verstorbene, frühere Modedesigner von Issey Miyake hatte bereits mit dem Technologieunternehmen zusammengearbeitet. Dabei entstanden die schwarzen Rollkragen-Pullis, die Steve Jobs gerne getragen hat.

FILE- Apple CEO Steve Jobs holds up an Apple iPhone at the MacWorld Conference in San Francisco, in this Jan. 9, 2007 file photo.. (AP Photo/Paul Sakuma, File) OpenAI-Jony Ive
Steve Jobs bei der Vorstellung des ersten iPhones im Jahr 2007.Bild: keystone

Die Handyhülle respektive Handytasche soll laut Apple als eine Art Hosentasche dienen. Inspiriert sei das Produkt von einem gehäkelten «Stück Stoff» («Piece of cloth»), wie das Unternehmen selbst schreibt.

Dabei wird es zwei Varianten der Tragtasche geben. Eine längere, die man sich umhängen kann und eine etwas kleinere Variante, die einen kürzeren Bändel hat. Diese sei passender, um sie in der Hand zu halten oder sie an den Arm zu hängen.

IPhone Pocket - Piece of Cloth
Ein Apple-Model mit der kleineren Handytasche. Bild: Screenshot/Apple

Die längere Variante der Hülle kostet 229.95 Dollar, die kürzere Version «nur» 149.95 US-Dollar. Erhältlich wird die kurze Version in den Farben Zitrone, Mandarine, Violett, Pink, Petrol-Blau, Saphir-Blau, Zimt-Braun und Schwarz sein.

Die Version mit dem längeren Bändel wird lediglich in den drei Farben Saphir-Blau, Zimt-Braun und Schwarz sein.

Kritik auf Social Media

Auf der Social-Media-Plattform «X» diskutieren Nutzer unter dem Post von Apple über das neue Produkt. Viele von ihnen sind der Meinung, dass es unnötig und viel zu teuer sei.

Apple Piece of Cloth Reaction
Viele sind über den hohen Preis empört.Bild: screenshot/x

Im Vordergrund der Kritik steht der Preis.

Apple Piece of Cloth Reaction
Bild: screenshot/x

Die Handytasche wird mit einer auseinandergeschnitten Socke verglichen. Viele der empörten Nutzer argumentieren, dass man sich dies auch für wenige Dollar selbst kaufen und nachbasteln könne.

Apple Piece of Cloth Reaction
Das teure Produkt könne man auch für fünf Dollar selbst nachmachen.Bild: screenshot/x

Andere kritisieren auch den Nutzen des neuen Produkts und stellen infrage, ob die Käufer der Handytasche keine Hosentaschen haben würden.

Apple Piece of Cloth Reaction
Bild: screenshot/x

Auch die generelle Veröffentlichung des Produkts wird kritisiert. So wird hinterfragt, ob Apple-CEO Tim Cook nur testen wolle, was Apple Fans alles kaufen würden und wie viel Geld sie dafür liegen lassen.

Apple Piece of Cloth Reaction
Bild: screenshot/x

Die Handytaschen werden ab Freitag, dem 14. November, im Apple Online-Store erhältlich sein – auch in der Schweiz. Zusätzlich könne man sie, wie Apple in einer Medienmitteilung schreibt, in ausgewählten Läden in China, Japan, Frankreich, Italien, Südkorea, den USA und England kaufen. (nib)

