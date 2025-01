Trump nennt seine 4 Lieblingswörter ...

Die von ihm als «Fake News» titulierte Presse habe ihn deshalb «regelrecht zerrissen» und gefragt: «Was ist mit Religion? Was ist mit Gott? Was ist mit der Liebe?». Er habe daraufhin die Reihenfolge seiner Präferenzen angepasst – und seinen einstigen Favoriten zum «viertliebsten Wort im Wörterbuch» herabgestuft: «Gott, Liebe, Religion – Zölle.» (sda/dpa)

Er hat mit der Aussage seiner Vorliebe für Zölle als wirtschaftspolitisches Druckmittel Ausdruck verliehen. Bei einer Veranstaltung der Republikanischen Partei in einem seiner Golfklubs im Bundesstaat Florida erklärte der 78-Jährige, er habe das Wort «Zölle» einst als das «schönste Wort im Wörterbuch» bezeichnet.

Gott, Liebe, Religion und Zölle: Donald Trump hat erklärt, was seine 4 liebsten Wörter sind.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Beschädigtes Unterseekabel – Schweden beschlagnahmt verdächtiges Schiff

Wieder wird ein Unterseekabel in der Ostsee beschädigt, diesmal eines zwischen Schweden und Lettland. Wieder Sabotage? Schweden setzt ein verdächtiges Schiff fest.

Die schwedische Staatsanwaltschaft leitet nach der Beschädigung eines Unterseekabels in der Ostsee eine Voruntersuchung wegen mutmasslich «schwerer Sabotage» ein. Ein Schiff, das im Verdacht steht, die Sabotage begangen zu haben, wurde beschlagnahmt, wie die Behörde am Sonntagabend mitteilte. Das Datenkabel zwischen Schweden und Lettland war am frühen Morgen beschädigt worden.