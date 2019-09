International

USA

Trump könnte USA mit illegalem Steuertrick um Millionen betrogen haben



Donald Trump könnte die USA mit illegalem Steuertrick um Millionen betrogen haben

Bild: AP

Donald Trump könnte einen illegalen Trick angewandt haben, um den amerikanischen Staat um Millionen an Steuern zu betrügen. Zu diesem Schluss kommt eine Recherche des US-Magazins «Mother Jones».

Der heutige US-Präsident könnte dafür einen Kredit über mehr als 50 Millionen Dollar erfunden haben.

Bemerkenswert: Die Firma, der Trump diese Riesensumme schuldet, gehört ihm selbst.

Es gibt mehrere Hinweise darauf, dass Trump damit gegen Gesetze verstossen haben könnte.

Das sind die Vorwürfe:

Im Mittelpunkt der Vorgänge steht Trumps Firma «Chicago Unit Acquisition», die 2005 gegründet wurde, als der Bau des «Trump International Hotel und Tower» im Stadtzentrum von Chicago begann. Für diesen Bau hatte Trump sich laut «Mother Jones»-Recherchen 640 Millionen Dollar von der Deutschen Bank geliehen, und zusätzliche 130 Millionen von einem New Yorker Hedge-Fond.

Der Bau schritt voran, 2008 kam Trump jedoch die weltweite Immobilien- und Finanzkrise in die Quere. Trump hatte nun nicht nur fast 800 Millionen Dollar Schulden, sondern auch massive Probleme, Flächen in seinem fast fertiggestellten Hochhaus zu verkaufen. Er drohte, mit einer 300-Millionen-Dollar-Zahlung an die Deutsche Bank in Verzug zu geraten.

Zunächst versuchte Trump, sich auf eine ungewöhnlich dreiste Art und Weise aus der Affäre zu ziehen: Er verklagte die Deutsche Bank, weil die durch ihre Rolle in der globalen Finanzkrise schuld an seiner Misere sei. Daraus wurde nichts. Stattdessen einigten sich Trump und die Deutsche Bank darauf, die Schulden umzuschichten.

Hat Trump seine Schulden illegal «geparkt»?

Fraglich ist jedoch, was mit den Schulden beim Hegde-Fond «Fortress Investment Group» geschehen ist. «Mother Jones» berichtet unter Berufung auf eine anonyme Quelle, die mit den Vorgängen vertraut gewesen sein soll, der Hedge-Fond habe sich mit Trump auf eine Halbierung seiner Schulden geeinigt – auf rund 48 Millionen Dollar. Die Devise: Besser nur die Hälfte wieder bekommen als gar nichts.

In so einem Fall würden die US-Finanzbehörden die erlassenen Schulden jedoch als Einkommen Trumps ansehen. Er hätte also zusätzliche Steuern auf rund 50 Millionen Dollar zahlen müssen.

Um das zu umgehen, nutzen Unternehmen vielfach Tricks: Sie kaufen die Schulden durch ein drittes Unternehmen auf und «parken» sie – ohne die Absicht, sie jemals zu bezahlen.

Das soll, so legen die «Mother Jones»-Recherchen nahe, auch Trump mit seiner Firma «Chicago Unit Acquisition» getan haben.

Trump hat trotzdem erstmal nichts zu befürchten

Um diese Vorwürfe eindeutig zu beweisen, wären jedoch genaue Nachforschungen der US-Finanzbehörden nötig. Bislang weigert sich Trump – im Gegensatz zum üblichen Vorgehen von US-Präsidenten – seine Steuerunterlagen öffentlich zu machen, um der Bevölkerung einen Einblick zu geben, wie viel er besitzt und wie viele Steuern er tatsächlich zahlt.

Als Präsident unterliegt er trotzdem einer jährlichen Überprüfung durch die Finanzbehörden. Von «Mother Jones» interviewte Experten halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass die Behörden sich Trumps Unterlagen genauer ansehen, als sie es müssen.

Demokratische Kongressabgeordnete wollen das jedoch genauer wissen: Sie verlangen Einsicht in Trumps Steuerbescheide, um nachvollziehen zu können, wie ernst die Behörde ihre Aufsichtsfunktion auch gegenüber dem Präsidenten nimmt.

(fh)

Trump auf dem Titel Trump kennt (k)eine Antwort Trump und die Folgen Wie Putin und Trump versuchen, die Medien in den Griff zu bekommen Link zum Artikel Sorry, aber wir müssen wieder über Trump und Faschismus reden Link zum Artikel Wie Trump 8 Millionen Dollar auf magische Weise in 291 Millionen Dollar verwandelt hat Link zum Artikel Trump hat die Grand Old Party in eine autoritäre Bewegung verwandelt Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter