Hier kannst du das TV-Duell zwischen Vance und Walz anschauen

Tim Walz und J.D. Vance. Bild: keystone

Hier kannst du das TV-Duell zwischen Walz und Vance mitverfolgen

Tim Walz und J.D. Vance treffen am 1. Oktober (2. Oktober MESZ) in New York in einer TV-Debatte aufeinander.

Nach Kamala Harris und Donald Trump debattieren die Vize-Kandidaten im Fernsehen: Tim Walz von den Demokraten und J.D. Vance von den Republikanern.

Das TV-Duell beginnt um 21 Uhr Ortszeit in New York City und wird vom Sender CBS News ausgestrahlt. Hierzulande fällt der Start auf 3 Uhr morgens in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Trotzdem kannst du auch in der Schweiz das TV-Duell live mitverfolgen. CBS News wird die Sendung über YouTube streamen. Über diesen Link kommst du direkt zur Sendung. Im Fernsehen wird «Das Erste» die Sendung ab 2.40 Uhr ausstrahlen und kommentieren. (cst)