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Rapper Offset in den USA angeschossen

Rapper Offset in den USA angeschossen

07.04.2026, 10:1207.04.2026, 10:12

US-Rapper Offset (34) ist angeschossen und dabei verletzt worden. Sein Zustand sei stabil, sagte ein Sprecher des Musikers US-Medien zufolge.

FILE - Offset arrives at the iHeartRadio Music Awards, March 17, 2025, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) Offset
Rapper Offset wurde in den USA angeschossen.Bild: keystone

«Wir können bestätigen, dass Offset angeschossen wurde und sich derzeit im Krankenhaus in ärztlicher Behandlung befindet», sagte der Sprecher dem US-Sender ABC News sowie dem Branchenmagazin «Variety» weiter.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Montagabend im US-Bundesstaat Florida vor einem Hotel und Casino, wie der Sender ABC News berichtete. Es seien zwei Menschen festgenommen worden, die Ermittlungen würden andauern, hiess es. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Offset, der bürgerlich Kiari Kendrell Cephus heisst, war früher mit der Sängerin Cardi B verheiratet und hat mit ihr drei gemeinsame Kinder. Er wurde als Teil des Grammy-nominierten Hip-Hop-Trios Migos bekannt, die mit Hits wie «Versace», «Bad and Boujee» und «MotorSport» Erfolge feierte.

Im November 2022 war ein anderes Migos-Mitglied, der Rapper Takeoff, in der texanischen Stadt Houston erschossen worden. Ein 33-jähriger Mann wurde später wegen Mordes angeklagt. (dab/sda/dpa)

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