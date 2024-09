Ein Auftritt der Band am vorigen Freitag in Boston war plötzlich abgebrochen worden, nachdem Farrell (65) mitten in einem Song wütend auf Navarro (57) zugeht und auf den Gitarristen einschlägt, wie Videoaufnahmen zeigen. Mitarbeiter der Crew und Bassist Avery (59) greifen ein, um Farrell zurückzuhalten. Farrells Ehefrau, Sängerin Etty Lau Farrell, schrieb später auf Instagram, ihr Mann sei frustriert gewesen, weil die Band aus seiner Sicht zu laut spielte und seine Stimme nicht zu hören gewesen sei.

Somit sagen sie auch den Rest ihrer Konzerttournee ab, hiess es am Montag (Ortszeit) in einer Mitteilung der Band. Erstmals seit 14 Jahren waren die Rocker in ihrer Originalbesetzung mit Sänger Perry Farrell, Bassist Eric Avery, Schlagzeuger Stephen Perkins und Gitarrist Dave Navarro in Nordamerika seit Anfang August wieder auf Tour.

EDU ergreift Referendum gegen Eurovision Song Contest in Basel

«Jahrhunderthochwasser» ++ Erstes Todesopfer in Tschechien

Die Hochwasserlage spitzt sich weiter zu: In Polen brach ein Staudamm, in Tschechien gab es das erste Todesopfer. Angespannt ist die Lage auch in Österreich.

Aufgrund des verheerenden Unwetters spitzt sich die Lage in Österreich, Tschechien und Polen weiterhin zu. In Österreich und Polen gab es erste Todesopfer. In Rumänien starben nach Starkregen mindestens sechs Menschen in den Fluten. In Tschechien gab es das erste Todesopfer. Mehr als eine Viertelmillion Haushalte sind dort ohne Strom.