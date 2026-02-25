meist klar
Paramount gibt nicht auf: Höheres Angebot für Warner unterbreitet

Im Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers hat der Rivale Paramount ein angehobenes Gebot unterbreitet.
25.02.2026, 02:4625.02.2026, 02:46

Der Verwaltungsrat des Konzerns Warner Bros. Discovery will sich näher mit dem überarbeiteten Angebot von Paramount befassen.

Paramount Skydance chairman and CEO David Ellison arrives with Sen. Lindsey Graham, R-S.C., before President Donald Trump delivers the State of the Union address to a joint session of Congress in the ...
Paramount-Chef David Ellison hat enge Beziehungen ins republikanische Lager: Hier kommt er mit Senator Lindsey Graham vor Trumps State-of-the-Union-Ansprache im Kapitol an.Bild: keystone

Der Warner-Verwaltungsrat will klären, ob das Angebot dem bereits angenommenen Netflix-Vorschlag überlegen ist. Das hält er seiner Mitteilung zufolge für durchaus realistisch.

Netflix hätte in diesem Fall gemäss der bisherigen Übernahmevereinbarung vier Tage Zeit für einen Konter. Ob es zu einer neuen Runde in der Bieterschlacht kommt, ist unklar. Netflix-Co-Chef Ted Sarandos spielte die Aussicht darauf herunter.

Zu dem verbesserten Paramount-Vorschlag gehört, dass das Gebot für den gesamten heutigen Konzern Warner Bros. Discovery von 30 auf 31 Dollar pro Aktie in bar erhöht wurde. Netflix will nur das Studio- und Streaminggeschäft kaufen. Die TV-Sender von Warner – darunter auch CNN – sollten bei dieser Variante in ein separates Unternehmen wandern. (sda/dpa)

Analyse
Egal, ob Netflix oder Paramount Warner kauft – es wird eine Katastrophe
