Neue US-Botschafterin Lynne Tracy in Moskau eingetroffen

Lynne Tracy Bild: keystone

Die neue US-Botschafterin in Russland, Lynne Tracy, hat ihren Posten in Moskau angetreten. «Willkommen zurück in Russland, Botschafterin Tracy», teilte die US-Vertretung am Donnerstag in ihrem Telegram-Kanal mit.

Die Diplomatin war in der russischen Hauptstadt von 2014 bis 2017 schon als stellvertretende Leiterin der diplomatischen Mission tätig.

Nun ist die 59-Jährige die erste Frau, die die Vereinigten Staaten als Botschafterin nach Russland entsenden. Tracy war am 9. Januar vereidigt worden.

Der Vorgänger Tracys, John Sullivan, hatte Moskau wegen des Todes seiner krebskranken Frau im September 2022 verlassen.

Die Karrierediplomatin hat reichlich Erfahrung mit den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Neben ihrer Station in Moskau war sie unter anderem in Turkmenistan, Kasachstan und Kirgistan tätig. Zuletzt hatte sie den Botschafterposten in der südkaukasischen Ex-Sowjetrepublik Armenien inne. (aeg/sda/dpa)