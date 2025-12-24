Was wäre Weihnachten ohne Christbäume? Ein besonders prächtiges Exemplar steht auf dem Grand-Place in Brüssel. Bild: keystone

Diese Christbäume spenden Freude und Hoffnung

Das Weihnachtsfest 2025 findet in einer schwierigen Zeit statt. Das freiheitlich-demokratische Gesellschaftsmodell ist unter Druck wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Präsident der vermeintlichen Führungsmacht USA flirtet mit dem russischen Machthaber und verachtet die europäischen Verbündeten.

Autoritäre Tendenzen sind weltweit auf dem Vormarsch, das Recht des Stärkeren verdrängt die regelbasierte Ordnung, Kriege sind wieder «salonfähig». Kann man in dieser Situation unbeschwert Weihnachten feiern? Durchaus. Gerade der Christbaum wird zu einem Symbol von Freude und Hoffnung, auch an Orten, wo man dies kaum erwarten würde:

Kiew

Dieser Christbaum besteht aus Arbeitskleidung. Er ist eine Hommage an die Beschäftigten der Elektrizitätswerke, die in einem heroischen Einsatz versuchen, die Stromversorgung der Ukraine trotz der ständigen russischen Angriffe auf die Energie-Infrastruktur aufrecht zu erhalten. Bild: keystone

Kiew

Auf dem Platz vor der Sophienkathedrale werden am 5. Dezember die Lichter eines riesigen Christbaums in Betrieb genommen. Er ist in mehrfacher Hinsicht ein Symbol ukrainischer Selbstbehauptung: Seit dem russischen Einmarsch feiert das Land den Nikolaustag wie im Westen am 6. Dezember und Weihnachten am 25. Dezember. Bild: keystone

Gaza-Stadt

Kinder schmücken einen Baum in der einzigen katholischen Kirche von Gaza-Stadt. Sie war während der israelischen Offensive beschädigt worden. Nun herrscht ein fragiler Waffenstillstand. Bild: keystone

Bethlehem

Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs wird auf dem Krippenplatz in Bethlehem wieder ein Christbaum errichtet. Im biblischen Geburtsort Jesu mögen immer weniger Christen leben, doch das Weihnachtsfest ist hier auch ein Symbol für die Sache der Palästinenser. Bild: keystone

Roumieh

In Roumieh nördlich von Beirut nehmen ein muslimischer und ein christlicher Kleriker an der Enthüllung eines Christbaums teil, der aus zwei Tonnen Seife hergestellt wurde. Nach den Festtagen wird sie an Waisenhäuser verteilt. Bild: keystone

Berlin

Vor dem Brandenburger Tor steht ein Christbaum neben einem Chanukka-Leuchter. Es ist ein symbolträchtiges Bild, auch vor dem Hintergrund des Terroranschlags in Sydney. Bild: keystone

Rom

Auf dem Petersplatz stehen wie jedes Jahr eine grosse Krippe und ein Baum aus dem Südtirol. Es ist das erste Weihnachtsfest unter dem neuen Papst Leo XIV. Bild: keystone

Miami

In Donald Trumps polarisiertem Land gibt es gerade zur Weihnachtszeit Momente der Solidarität. So in Miami, wo am 2. Dezember 200 Christbäume gratis an Familien mit geringen Einkommen abgegeben wurden. Bild: keystone

Zürich

Seit bald 30 Jahren gehört der Singing Christmas Tree zur Vorweihnachtszeit in Zürich. Dieses Jahr wurde er zu einem TikTok-Phänomen , das Millionen Views generierte und Touristen aus aller Welt anzog. Bild: KEYSTONE

Rio de Janeiro

Ein besonderes Spektakel gab es in Rio de Janeiro, wo am 30. November ein schwimmender Christbaum mit viel Tamtam in Betrieb genommen wurde. Bild: keystone

Budapest