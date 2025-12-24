bedeckt
Weihnachten 2025: Diese Christbäume spenden Freude und Hoffnung

epa12610218 People visit the Grand Place with its illuminated Christmas tree during the Winter Wonders and Christmas Market in Brussels, Belgium, 23 December 2025. The Christmas tree is a Concolor Fir ...
Was wäre Weihnachten ohne Christbäume? Ein besonders prächtiges Exemplar steht auf dem Grand-Place in Brüssel.Bild: keystone

Diese Christbäume spenden Freude und Hoffnung

24.12.2025, 14:5924.12.2025, 14:59
Peter Blunschi
Peter Blunschi

Das Weihnachtsfest 2025 findet in einer schwierigen Zeit statt. Das freiheitlich-demokratische Gesellschaftsmodell ist unter Druck wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Präsident der vermeintlichen Führungsmacht USA flirtet mit dem russischen Machthaber und verachtet die europäischen Verbündeten.

Autoritäre Tendenzen sind weltweit auf dem Vormarsch, das Recht des Stärkeren verdrängt die regelbasierte Ordnung, Kriege sind wieder «salonfähig». Kann man in dieser Situation unbeschwert Weihnachten feiern? Durchaus. Gerade der Christbaum wird zu einem Symbol von Freude und Hoffnung, auch an Orten, wo man dies kaum erwarten würde:

Kiew

epa12609101 People stand near a symbolic Christmas tree dedicated to the nation&#039;s energy workers in downtown Kyiv, Ukraine, 22 December 2025, amid the Russian invasion. Made from uniforms of util ...
Dieser Christbaum besteht aus Arbeitskleidung. Er ist eine Hommage an die Beschäftigten der Elektrizitätswerke, die in einem heroischen Einsatz versuchen, die Stromversorgung der Ukraine trotz der ständigen russischen Angriffe auf die Energie-Infrastruktur aufrecht zu erhalten.Bild: keystone

Kiew

epa12572767 People take a selfie with the Christmas tree after the turning on the light illumination in front of Saint Sophia&#039;s Cathedral in Kyiv, Ukraine, 05 December 2025. For the third year, U ...
Auf dem Platz vor der Sophienkathedrale werden am 5. Dezember die Lichter eines riesigen Christbaums in Betrieb genommen. Er ist in mehrfacher Hinsicht ein Symbol ukrainischer Selbstbehauptung: Seit dem russischen Einmarsch feiert das Land den Nikolaustag wie im Westen am 6. Dezember und Weihnachten am 25. Dezember. Bild: keystone

Gaza-Stadt

Young Palestinian parishioners, Julia and Jahan, decorate a Christmas tree in the Holy Family Catholic Church in Gaza City, Tuesday, Dec. 23, 2025, ahead of Christmas celebrations. (AP Photo/Jehad Als ...
Kinder schmücken einen Baum in der einzigen katholischen Kirche von Gaza-Stadt. Sie war während der israelischen Offensive beschädigt worden. Nun herrscht ein fragiler Waffenstillstand.Bild: keystone

Bethlehem

epa12575240 People gahter during the lighting of the Christmas tree ceremony at the Manger Square, next to the Church of Nativity in the background, in the West Bank city of Bethlehem, 06 December 202 ...
Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs wird auf dem Krippenplatz in Bethlehem wieder ein Christbaum errichtet. Im biblischen Geburtsort Jesu mögen immer weniger Christen leben, doch das Weihnachtsfest ist hier auch ein Symbol für die Sache der Palästinenser.Bild: keystone

Roumieh

epa12593837 A Christian clergyman (R) and a Muslim clergyman (L) stand next to the Christmas tree crafted from two tonnes of soap after the curtain has been removed on the occasion of Christmas in Rou ...
In Roumieh nördlich von Beirut nehmen ein muslimischer und ein christlicher Kleriker an der Enthüllung eines Christbaums teil, der aus zwei Tonnen Seife hergestellt wurde. Nach den Festtagen wird sie an Waisenhäuser verteilt.Bild: keystone

Berlin

epa12596897 An illuminated Christmas tree (L) stands in front of a Hanukkah menorah (C) and the Brandenburg Gate in Berlin, Germany, 16 December 2025. EPA/CLEMENS BILAN
Vor dem Brandenburger Tor steht ein Christbaum neben einem Chanukka-Leuchter. Es ist ein symbolträchtiges Bild, auch vor dem Hintergrund des Terroranschlags in Sydney.Bild: keystone

Rom

A 27-meter fir tree from the Ultimo valley in South Tyrol, Italy, is lit up as Christmas tree together with a crib in St. Peter&#039;s Square at the Vatican, Monday, Dec. 15, 2025. (AP Photo/Alessandr ...
Auf dem Petersplatz stehen wie jedes Jahr eine grosse Krippe und ein Baum aus dem Südtirol. Es ist das erste Weihnachtsfest unter dem neuen Papst Leo XIV.Bild: keystone

Miami

epa12565880 A volunteer helps carry a Christmas tree at the Hank Kline Club in Miami, Florida, USA, 02 December 2025. Low-income families in Miami can pick up a free five-foot Christmas tree and LED l ...
In Donald Trumps polarisiertem Land gibt es gerade zur Weihnachtszeit Momente der Solidarität. So in Miami, wo am 2. Dezember 200 Christbäume gratis an Familien mit geringen Einkommen abgegeben wurden.Bild: keystone

Zürich

KEYPIX - Kinder mit roten Muetzen singen beim Singing Christmas Tree, auf einer eines Weihnachtsbaumes nachgebildeten Buehne aus Tannenaesten beim Werdmuehleplatz, am Dienstag, 9. Dezember 2025 in Zue ...
Seit bald 30 Jahren gehört der Singing Christmas Tree zur Vorweihnachtszeit in Zürich. Dieses Jahr wurde er zu einem TikTok-Phänomen, das Millionen Views generierte und Touristen aus aller Welt anzog.Bild: KEYSTONE

Rio de Janeiro

A floating Christmas tree is illuminated at Botafogo beach to mark the holiday season in Rio de Janeiro, Sunday, Nov. 30, 2025. (AP Photo/Bruna Prado) Brazil Christmas Tree
Ein besonderes Spektakel gab es in Rio de Janeiro, wo am 30. November ein schwimmender Christbaum mit viel Tamtam in Betrieb genommen wurde.Bild: keystone

Budapest

epa12610166 An elephant lifts a Christmas tree decorated with carrots, apples, and bananas with its trunk during a special Christmas feeding at the Budapest Zoo, in Budapest, Hungary, 23 December 2025 ...
Im Zoo der ungarischen Hauptstadt können sich selbst die Elefanten über einen Christbaum freuen, behängt mit Äpfeln, Bananen und Rüebli.Bild: keystone
