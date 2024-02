340 Millionen Dollar lagen im Jackpot der Powerball-Lotterie. Bild: keystone

Amerikaner gewinnt im Lotto 300 Millionen und bekommt nichts – jetzt zieht er vor Gericht

John Cheeks aus Washington DC hat die amerikanische Powerball-Lotterie verklagt. Denn diese veröffentlichte seine Zahlen als Gewinnzahlen und behauptete später, dass es sich dabei nur um einen technischen Fehler gehandelt habe. Entsprechend hat Cheeks bislang keinen Cent seines möglichen 340-Millionen-Dollar-Gewinns gesehen.

Doch von vorn.

John Cheeks hatte die richtigen Zahlen – vermeintlich. Bild: screenshot: 4NBC/Washington

Es war am 6. Januar 2023, als sich Cheeks auf einen Schlag steinreich wähnt: Die Gewinnzahlen des Lotteriespiels Powerball stimmen mit seinem Lottoschein überein. 340 Millionen Dollar hat er gewonnen. Doch als der vermeintliche Gewinner sein Ticket dem Amt für Lotterie und Glücksspiel (OLG) vorlegt, wird sein Anspruch abgelehnt.

Cheeks erzählt der BBC:

«Man sagte mir, dass mein Lottoschein nichts wert sei. Der Mann wollte ihn einfach in den Mülleimer werfen.»

Doch Cheeks besteht darauf, seinen Lottoschein zu behalten – und geht damit schnurstracks zu seinem Anwalt, Richard Evans. Dieser klagt Powerball und das in Washington ansässige Lotterieunternehmen Taoti Enterprises nun in acht verschiedenen Anklagepunkten an – darunter Vertragsbruch, Betrug, Fahrlässigkeit und Zufügung von emotionalem Stress.

«Versehentlicher Fehler»

Laut Gerichtsdokumenten behaupten Taoti Enterprises, dass es sich bei den Lottozahlen von Cheeks um einen «technischen Fehler» gehandelt habe. So habe am 6. Januar 2023 – dem Tag, an dem Cheeks sein Lotto-Los kaufte – ein Qualitätssicherungsteam Tests auf der Website durchführte. «Versehentlich» sei dann eine Reihe von Powerball-Testzahlen auf der Website veröffentlicht worden – unter anderem auch die Lottozahlen von Cheeks.

Das Problem ist, dass diese Test-Zahlen nicht mit den Zahlen der offiziellen Ziehung übereinstimmten. Die «versehentlich» veröffentlichten Zahlen blieben trotzdem drei Tage lang online.

Evans will jetzt erreichen, dass die Lotterie seinem Mandanten Schadensersatz in Höhe des Powerball-Jackpots zuzüglich der Zinsen, die er pro Tag dafür verdient hätte, bezahlen muss.

Sollte Cheeks tatsächlich diese Summe zugesprochen bekommen, plane er die Eröffnung einer Treuhandbank, die angehende Hausbesitzer unterstützen soll.