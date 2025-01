US-Regierung entlässt 11 weitere Guantánamo-Häftlinge

Erst am Silvestertag hatte das Pentagon mitgeteilt, dass nach fast 23 Jahren Haft mit Ridah Bin Salih al-Jasidi einer der ersten Insassen des US-Gefangenenlagers an sein Heimatland Tunesien überstellt worden sei. Er sass seit der Inbetriebnahme des Gefangenenlagers im Januar 2002 dort ein und wurde nie eines Verbrechens angeklagt.

Regierungskrise in Österreich: Koalition von rechter FPÖ mit ÖVP bahnt sich an

Kiew: Vorteile in der «Pufferzone Kursk» + Russische Kampfdrohne trifft Bus in Cherson

Bezos macht mit neuer Rakete Musk Konkurrenz – Start für Mittwoch geplant

Elon Musks Rakete bekommt Konkurrenz: Am Mittwoch will das Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos seine New Glenn zum ersten Mal starten. Die Rakete soll nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA um 1.00 Uhr (Ortszeit, 7.00 Uhr MEZ) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida abheben. Bisher wird die kommerzielle Raumfahrt von Musks Unternehmen SpaceX dominiert.