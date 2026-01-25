bedeckt
Wetter in den USA: Stromausfälle wegen Schneesturm

A truck plows the eastbound lanes of Interstate-20 during a snow storm Saturday, Jan. 24, 2026, in Grand Prairie, Texas. (AP Photo/Julio Cortez)
Ein Schneeräumfahrzeug in Texas.Bild: AP

Wintersturm in den USA: 250'000 Menschen ohne Strom

25.01.2026, 09:5325.01.2026, 09:53

Der heftige Wintersturm in den USA sorgt nicht nur für starke Schneefälle und ungewöhnlich niedrige Temperaturen, sondern auch für zahlreiche Stromausfälle. Landesweit sind derzeit mindestens 250'000 Haushalte ohne Strom, wie aus Angaben des Portals poweroutage.us hervorgeht. Stark betroffen sind demnach unter anderem die Bundesstaaten Mississippi, Louisiana und Texas.

Mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung ist von dem Wintereinbruch beeinträchtigt, während der Sturm weiter in Richtung Osten zieht und im Laufe des Sonntages etwa New York erfassen soll. Auch für Reisende stellt das Wetter eine grosse Herausforderung dar. So wurden Medienberichten zufolge Tausende Flüge über das Wochenende gestrichen. Zahlreiche Staaten haben den Notstand ausgerufen. (sda/dpa)

