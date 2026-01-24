freundlich
Wintersturm in den USA: Notstand in 18 Staaten, Flüge gestrichen

Strong winds kick up snow in Lowville, New York, on Friday, Jan. 23, 2026. (AP Photo/Cara Anna)
Der Schneesturm in Lowville, New York.Bild: AP

Wintersturm in den USA: Notstand in 18 Staaten, tausende Flüge gestrichen

24.01.2026, 12:2924.01.2026, 12:29

Millionen US-Amerikaner stellen sich auf einen der wohl härtesten Winterstürme der vergangenen Jahre in den Vereinigten Staaten ein. Wie der Sender ABC News berichtete, sind mehr als 180 Millionen Menschen in Alarmbereitschaft.

Mindestens 18 Staaten haben demnach den Notstand ausgerufen, darunter New York, Texas, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Maryland, Louisiana, Arkansas, Tennessee, Alabama, Mississippi und Missouri. Für das Wochenende seien mehr als 8000 Flüge gestrichen worden, hiess es.

Snow blows off of a vehicle as it is driven along Fulton Street in Grand Rapids, Mich. on Friday, Jan. 23, 2026. (Joel Bissell/Kalamazoo Gazette via AP)
Viel Schnee in Grand Rapids, Michigan. Bild: AP Kalamazoo Gazette

«Millionen Menschen sind von katastrophalen Eis- und Schneeverhältnissen betroffen», schrieb der Sender CNN in der Nacht zum Samstag (Ortszeit). Die US-Medien veröffentlichten Bilder von leer geräumten Supermarktregalen und vorbereiteten Notunterkünften.

epa12675746 A Publix supermarket&#039;s depleted meat shelves as the Atlanta area prepares for the effects of a predicted large winter storm in Decatur, Georgia, USA, 23 January 2026. The winter storm ...
Leere Regale in einem Laden in Decatur, Georgia. Bild: keystone

«Das ist eine gefährliche Kombination aus viel Schnee und extrem niedrigen Temperaturen», sagte New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul.

An unhoused individual warms her hand on a propane heater provided by the Orange Tent Project nonprofit during dangerously cold temperatures Friday, Jan. 23, 2026, in Chicago. (AP Photo/Erin Hooley)
Obdachlose in Chicago wurden mit Zelten und Gasheizungen versorgt.Bild: AP

Mit der Ausrufung des Notstands können die US-Bundesstaaten – falls notwendig – deutlich schneller Hilfsgelder und Personal mobilisieren. Der Sturm werde sich über eine Entfernung von rund 3000 Kilometern von New Mexico im Südwesten aus über das Wochenende bis nach Maine im Nordosten ausbreiten, warnte der Wetterdienst. (sda/dpa)

USA droht einer der grössten Winterstürme der letzten Jahre
