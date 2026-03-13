sonnig
DE | FR
burger
International
Deutschland

Flixbus bei Leipzig verunfallt: Fahrer steht vor Gericht

Flixbusunfall in Deutschland: Fahrer gesteht tödlichen Fehler

13.03.2026, 11:2013.03.2026, 11:20

Im Prozess um den Unfall eines Fernbusses bei Leipzig vor knapp zwei Jahren mit vier Todesopfern hat der Busfahrer einen Fehler eingeräumt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 64-Jährigen vor Gericht in der ostdeutschen Stadt vor, den Unfall fahrlässig verursacht zu haben. Der Sachverhalt, so wie er von der Staatsanwaltschaft in der Anklage dargestellt wird, sei «vollumfänglich zutreffend», sagte Peter Pospisil, Anwalt des Busfahrers.

«Es tut ihm unendlich leid, was passiert ist. Er würde die Zeit gerne zurückdrehen, er kann es nicht», erklärte der Anwalt für den aus Tschechien stammenden Busfahrer. Sein Mandant sei kein Risikofahrer gewesen. Übermüdung, Alkohol oder Drogen hätten keine Rolle gespielt. «Es handelt sich um ein einmaliges fahrlässiges Fehlverhalten», sagte Pospisil.

Vier Tote und 46 Verletzte

Der Fernbus der Marke Flixbus sollte am 27. März 2024 von Berlin nach Zürich fahren. Bei fast 100 km/h geriet der Bus auf der Autobahn A9 nördlich von Leipzig ins Schleudern, fuhr eine knapp zwei Meter hohe Böschung hinab und kippte auf die rechte Seite. Vier Frauen in dem Bus starben, 46 weitere Fahrgäste wurden zum Teil schwer verletzt.

Die Staatsanwaltschaft hat den Busfahrer vor dem Amtsgericht Eilenburg wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Wegen eines grösseren Saales wird jedoch im Landgericht Leipzig verhandelt. Für den Prozess ist nur ein Verhandlungstag geplant. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schweres Unglück mit Flixbus in Deutschland
1 / 10
Schweres Unglück mit Flixbus in Deutschland
Ein Fernbus Richtung Berlin ist am Freitagmorgen auf der Autobahn 19 bei Linstow im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern verunglückt.
quelle: dpa-zentralbild / bernd wuestneck
Auf Facebook teilenAuf X teilen
13-jähriger rettet 60 Schüler vor drohendem Busunglück
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Kremlgesandter: Russland hat mit USA über Wirtschaft gesprochen
Der Kremlgesandte Kirill Dmitrijew hat nach eigenen Angaben mit US-Vertretern über die wirtschaftliche Zusammenarbeit Russlands und der USA gesprochen.
Zur Story