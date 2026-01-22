Nebelfelder-2°
DE | FR
burger
International
USA

Wintersturm in den USA angekündigt: Diese Warnungen gelten

USA droht einer der grössten Winterstürme der letzten Jahre

22.01.2026, 22:2722.01.2026, 22:27

Millionen US-Amerikaner wappnen sich für einen Wintersturm mit Schnee und Eis zum Wochenende. Es soll sich um einen der grössten Stürme in der vergangenen Jahre handeln, schrieb die «Washington Post» zu den Wetterwarnungen. Dem Sender ABC News zufolge könnten mehr als 120 Millionen Amerikaner betroffen sein – das ist in etwa ein Drittel aller Einwohner der Vereinigten Staaten.

Sturm und Schnee werden für südliche Bundesstaaten, Teile des Mittleren Westen und die Ostküste der Vereinigten Staaten mit der Millionenmetropole New York und der US-Hauptstadt Washington erwartet. Bis Sonntag soll der Wintersturm die Ostküste der Vereinigten Staaten erreicht haben.

Warnung vor Glätte, Stromausfall und Erfrierungen

Der Nationale Wetterdienst warnte am Donnerstag vor Glätte auf den Strassen und gefährlichen Reisebedingungen. Durch die Kombination aus Schneefall und Wind könnte auf den Strassen die Sicht demnach stark eingeschränkt sein. Bäume könnten umknicken, es könnte auch zu Stromausfällen kommen. Auch vor Unterkühlung und Erfrierungen warnte der Wetterdienst und empfahl den Amerikanern auch, Haustiere vor der Kälte zu schützen. Starker Wind wird die gefühlte Temperatur noch kälter als ohnehin erscheinen, wie es weiter hiess.

Im südlichen Bundesstaat Texas wurde das staatliche Notfallmanagement aktiviert, um bei Zwischenfällen helfen zu können, wie der dortige Gouverneur Greg Abbott ankündigte. Dabei geht es zum Beispiel um verstärkte Überwachung der Energieversorgung oder um Beräumung von Strassen im Notfall. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Sturm Johannes fordert drei Tote in Schweden
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wintersturm in den USA
1 / 13
Wintersturm in den USA

Ein Wintersturm mit starkem Schneefall und Eisregen hat den Nordosten der Vereinigten Staaten heimgesucht.
quelle: keystone / olga fedorova
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wintersturm «Elliott» führt zu spektakulären Flugzeuglandungen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Neue Liebe: Alisha Lehmann steht jetzt auf einen Trash-TVler
Die Schweizer Social-Media-Königin Alisha Lehmann ist wieder verliebt: Auf Instagram zeigt sie sich mit einem neuen Mann an ihrer Seite.
Nach dem endgültigen Aus ihrer On-Off-Beziehung mit dem brasilianischen Fussballer Douglas Luiz scheint Alisha Lehmann der Liebe eine neue Chance zu geben: An ihrem 27. Geburtstag macht ihr neuer Freund, der Brite Montel McKenzie, das auf Instagram publik. Die beiden zeigen sich auf Fotos beim gemeinsamen Kuscheln und Posieren. Lehmann kommentierte den Post mit «Love you» und Kussemoji.
Zur Story