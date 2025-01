French Quarter: Angriff in New Orleans trifft Herz der Stadt

Die Auto-Attacke in der Silvesternacht in New Orleans hat das Herz der Stadt getroffen: Das French Quarter ist das berühmteste Ausgehviertel der Grossstadt im Südstaat Louisiana. Das Viertel, das auch unter seinem französischen Namen «Vieux Carré» bekannt ist, besuchen wegen seiner Musik- und Kulturszene und seines ausgelassenen Nachtlebens Jahr für Jahr Millionen Menschen.

Das French Quarter in New Orleans nach dem Angriff. Bild: keystone

Das ab 1718 erbaute Viertel war das erste Siedlungsgebiet der von französischen Siedlern als Nouvelle-Orléans gegründeten Stadt. Heute wird es von den bunten Gebäuden aus der Kolonialzeit geprägt. Viele von ihnen haben überdachte Balkone, die von eisernen Säulen getragen werden und als «Galleries» bekannt sind.

Das French Quarter ist aufgrund seiner Beliebtheit bei Touristen heute auch das wirtschaftliche Herz von New Orleans. Im Viertel leben nur wenige tausend Menschen, aber hier befinden sich einige der bestbesuchten Hotels, Restaurants und Lokale der Stadt, es wird durchquert von mehreren Hauptverkehrsstrassen.

So geht es im French Quarter an Mardi Gras aus. Bild: keystone

Eine davon ist die Bourbon Street, auf der sich der Angriff ereignete. Die Gegend rund um die nach der früheren französischen Königsfamilie der Bourbonen benannte Strasse ist berühmt für ihre Bars und Musiklokale. New Orleans gilt als Geburtsstadt des Jazz, befreite afroamerikanische Sklaven sollen dort den enorm einflussreichen Musikstil erfunden haben.

Auf in Online-Netzwerken veröffentlichten Aufnahmen, auf denen die Augenblicke vor dem Auto-Angriff festgehalten wurden, sind feiernde Menschen in der Silvesternacht zu sehen. Während sie sich im Rhythmus der Musik bewegen und aus umliegenden Bars strömen, rennen Polizisten vorbei. (leo/sda/afp)