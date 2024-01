842 Millionen Dollar gewonnen – Amerikaner sahnt im Lotto ab

Vor der Powerball-Ziehung am Neujahrstag hatte den Jackpot über 34 Runden hinweg niemand geknackt, er war in der Folge seit Oktober immer weiter angewachsen. Damals hatte der Sieger sogar eine noch höhere Summe eingestrichen: Im US-Staat Kalifornien konnte sich im Herbst ein Mensch über 1.76 Milliarden Dollar freuen (1.61 Milliarden Euro).

Wie die Michigan Lottery am Dienstag mitteilte, wurde das Siegerlos in einem Supermarkt im 8'000-Einwohner-Ort Grand Blanc im Bundesstaat Michigan verkauft. Wer sich über die Millionen freuen kann, ist noch unklar. Bisher hat sich der Sieger noch nicht gemeldet.

Hamas-Anführer ums Leben gekommen – Hisbollah will Vergeltung: Das willst du jetzt wissen

Es ist eine deutliche Eskalation in einer ohnehin brandgefährlichen Lage: Bei einer Explosion in Beirut ist der zweithöchste Anführer der islamistischen Hamas im Ausland, Saleh al-Aruri, ums Leben gekommen. Während Israels Militär Berichte über eine gezielte Tötung von Saleh al-Aruri nicht kommentieren wollte, kündigte die Hisbollah-Miliz im Libanon am Dienstagabend Vergeltung an.