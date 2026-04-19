Donald Trump: Warum seine Politik tief in der US-Geschichte verwurzelt ist
Donald Trumps Präsidentschaft stellt die transatlantischen Beziehungen grundlegend auf die Probe. Gassert, der in seinem Buch Die bipolare Nation die Widersprüche der USA beschreibt, macht deutlich, dass Trump kein Einzelfall ist, sondern in einer langen politischen Tradition steht.
Für Europa bedeutet das vor allem eines: Umdenken. «Ich glaube, dass die Stunde Europas jetzt ist», sagt Gassert. Doch ist der Kontinent darauf vorbereitet, sicherheitspolitisch und wirtschaftlich eigenständiger zu handeln? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für den Umgang mit den USA und für den Aufstieg populistischer Kräfte in Deutschland? Darüber diskutieren der Historiker und t-online-Chefredakteur Florian Harms im Podcast.
Warum der Blick in die amerikanische Geschichte hilft, die Gegenwart besser zu verstehen, und welche Rolle Europa jetzt einnehmen muss, hörst du in der aktuellen Podcastfolge hier, bei Apple Podcasts oder bei Spotify:
Zur Person:
Die Diskussion am Wochenende gibt es jeden Samstagmorgen im «Tagesanbruch»-Podcast von t-online. Darin diskutiert t-online-Chefredakteur Florian Harms mit prominenten Gästen über aktuelle politische Themen. Den Podcast kannst du hier auf Spotify, Apple Podcasts oder Pocket Casts abonnieren.