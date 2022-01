Dieser US-Politiker raucht im Wahlkampfvideo einen dicken Joint – das steckt dahinter

Sein Video sorgt in Louisiana für Aufsehen: Ein Kandidat für den US-Senat raucht in seinem neuen Wahlkampfvideo einen Joint – in der Hoffnung, damit eine «neue Diskussion» über die Droge anzustossen.

Demokrat Gary Chambers kandidiert in Louisiana für den Senat – und heizt in seinem Wahlkampf-Video mächtig ein. Bild: twitter/garychambersjr

Der demokratische Kandidat Gary Chambers sitzt im Werbespot in einem Sessel und zündet sich einen Joint an. Er sagt, dass in Louisiana alle 37 Sekunden jemand wegen des Besitzes von Marihuana verhaftet wird und dass mehr als die Hälfte aller Drogenverhaftungen seit 2010 im Zusammenhang mit Marihuana stehen.

Chambers betont: «Schwarze werden viermal häufiger wegen Marihuana-Gesetzen verhaftet als Weisse.»

Und hier findest du das Video: Video: twitter/Gary Chambers

Chambers schreibt auf Twitter zu seinem Clip:

«Ich hoffe, dass dieser Spot nicht nur dazu beiträgt, den Konsum von Marihuana zu entstigmatisieren, sondern auch eine neue Diskussion anstösst, die den Weg zur Legalisierung dieser nützlichen Droge ebnet.»

Chambers hofft, den amtierenden republikanischen Senator John Kennedy absetzen zu können. Einen ersten kleinen Erfolg hat er erreicht: Sein Spot hat es in die Late Show von Stephen Colbert geschafft (ab 5:15):

(mlu)