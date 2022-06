Mindestens 40 Tote in Lastwagen in Texas gefunden

Berichten zufolge wurden mindestens 40 Menschen tot in einem Lastwagen am Stadtrand von San Antonio im US-Bundesstaat Texas, aufgefunden. Dabei soll es sich um Migranten handeln, die gemäss Medienberichten illegal in die Staaten eingereist sind.

Ausserdem wurden laut einer lokalen Nachrichtenagentur mindestens 16 Personen in unterschiedlichem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.

Bilder auf sozialen Medien zeigen eine beträchtliche Anzahl von Rettungskräften, die den grossen Lastwagen umringten. Wie es zu den zahlreichen Toten kam, ist derzeit noch unklar. Den Berichten zufolge soll es in San Antonio aber in den vergangenen Tagen sehr heiss gewesen sein. Nach dem Fahrer wird derzeit gesucht. (dab)

Mehr folgt in Kürze.