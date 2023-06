Wunderkind tritt mit 14 Jahren erste Stelle an – bei SpaceX

Mit neun ans College, mit elf an die Universität, mit 14 zu SpaceX: So lässt sich der Lebenslauf von Kairan Quazi zusammenfassen. Jetzt ist er Berufseinsteiger geworden.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Am Samstag erhält Kairan Quazi seinen Bachelor-Abschluss in Informatik. Das Aussergewöhnliche: Der US-Amerikaner mit Wurzeln in Bangladesch ist erst 14 Jahre alt. Quazi gilt als Wunderkind, brach die dritte Klasse ab, um sich am College einzuschreiben, wechselte mit elf Jahren an die Santa Clara University in Kalifornien. Seine Zeit dort endet nun. Er trete im Juli seinen ersten Job als Software-Ingenieur im Bundesstaat Washington an, verkündete er in den sozialen Medien.

SpaceX hat einen neuen Mitarbeitenden angeworben. Bild: keystone

Sein neuer Arbeitsplatz: SpaceX, genauer Starlink, das von SpaceX betriebene Satellitennetzwerk. Das Unternehmen wurde 2002 von Elon Musk gegründet, er ist bis heute Haupteigentümer und Geschäftsführer. SpaceX habe ihm nach einem Vorstellungsgespräch ein Angebot gemacht, so Quazi. Er habe angenommen – weil er dort, anders als bei anderen Unternehmen, nicht auf sein Alter reduziert worden sei. «Eine der coolsten Firmen der Welt», schreibt Quazi auf Instagram.

Wie frustriert der junge Informatiker durch sein Alter manchmal ist, lässt ein weiterer Post erahnen: Das Karriere-Netzwerk LinkedIn habe angekündigt, seinen Account zu sperren, berichtet er – weil er noch nicht 16 Jahre alt sei. «Das ist der unlogische, primitive Unsinn, mit dem ich ständig konfrontiert werde», beschwert er sich.

Verwendete Quellen:

faz.net: "14-Jähriger fängt ersten Job bei SpaceX an"

theguardian.com: "SpaceX hires boy, 14, who became youngest graduate at California university" (englisch)

instagram.com: Profil von @thepythonkairan (englisch)

Weitere interessante Artikel: