Jimmy Kimmel kommt zurück – jetzt äussert sich Trump

US-Präsident Donald Trump hat das Comeback des Moderators Jimmy Kimmel beim US-Fernsehsender ABC kritisiert – und zugleich mit einem möglichen juristischen Vorgehen gegen den Sender gedroht.
24.09.2025, 06:10

Er könne nicht glauben, dass ABC Kimmel seinen Job zurückgegeben habe, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

President Donald Trump speaks while meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy during the United Nations General Assembly, Tuesday, Sept. 23, 2025, in New York. (AP Photo/Evan Vucci) Donald ...
Keine Freude am Kimmel-Comeback: Donald Trump.Bild: keystone

Trump behauptete, Kimmel sei ein Handlanger der Demokraten, und er sprach dabei von einem «illegalen Wahlkampfbeitrag», ohne seine Vorwürfe genau zu erläutern oder Beweise vorzulegen. «Ich denke, wir werden ABC diesbezüglich auf die Probe stellen», fuhr er fort. Als er den Sender das letzte Mal verfolgt habe, habe dieser ihm mehrere Millionen Dollar gezahlt. Dieses Mal klinge es noch lukrativer.

Mehrere Klagen gegen US-Sender

Trump übt immer wieder Druck auf Medien aus und hat bereits mehrere Klagen gegen US-Sender angestrengt, unter anderem gegen ABC. Der Rechtsstreit wurde mit einem Vergleich in Millionen Höhe beigelegt.

Die zwischenzeitliche Absetzung der Late-Night-Show Kimmels wegen dessen Äusserungen rund um den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk hatte der US-Präsident gefeiert. In den USA hatte sie eine Debatte über Meinungs- und Pressefreiheit befeuert. Kritiker befürchteten, dass diese Stück für Stück von der Regierung eingeschränkt werden und Kimmel ein weiteres Beispiel dafür sei.

An diesem Dienstag (Ortszeit) kommt Kimmel nun ins US-Fernsehen zurück – wenngleich nicht alle mit ABC kooperierenden TV-Kanäle seine Late-Night-Show ausstrahlen werden. (sda/dpa)

