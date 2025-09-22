bedeckt14°
DE | FR
burger
International
USA

Disney Satire über Maga von niederländischem Komiker Lubach geht viral

Nach Absetzung von Kimmel-Show – Maga-Disney-Satire geht viral

22.09.2025, 15:3222.09.2025, 15:49

Nach der Absetzung der Late-Night-Show von Trump-Kritiker und TV-Komiker Jimmy Kimmel hat dessen niederländischer Kollege Arjen Lubach mit einer Disney-Satire im Internet einen Hit gelandet.

FILE - Jimmy Kimmel appears at the 74th Primetime Emmy Awards in in Los Angeles on Monday, Sept. 12, 2022. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File) Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmels Late-Night-Show wurde vom Fernsehsender ABC abgesetzt.Bild: keystone

In nur vier Tagen ist das Video von Lubach fast 30 Millionen Mal online angeschaut worden, teilte die Redaktion der Show des TV-Senders RTL mit.

In der vergangenen Woche hatte der US-Sender ABC die Show des populären Satirikers Kimmel plötzlich abgesetzt nach kritischen Bemerkungen über Reaktionen auf den Mord am rechtsgerichteten Aktivisten Charlie Kirk. ABC ist Teil des Disney-Konzerns.

Bambis Mutter am Bratspiess

In seiner Show zeigte Lubach nun in einem knapp 90 Sekunden dauernden Video «Das neue Disney». Bekannte Szenen und Figuren aus Disney-Filmen werden so präsentiert, dass sie dem US-Präsidenten gefallen könnten.

Video: YouTube/LUBACH

Da sagt zum Beispiel Prinzessin Anna aus «Frozen» entzückt, dass Schneemann Olaf der lebende Beweis dafür sei, dass es den Klimawandel gar nicht gibt.

Aladdin wird von der Einwanderungsbehörde aufgegriffen, während er romantisch mit Prinzessin Jasmin auf dem Teppich fliegt. Im Disney-Song «We don't talk about Bruno» wurde der Name Bruno mit Jeffrey ersetzt, in Anspielung auf die Epstein-Akten, die nicht alle an die Öffentlichkeit kommen. Und Bambis Mutter endet am Bratspiess nach einer positiven Bemerkung über Transfrauen.

Bereits 2017 hatte eine Satire auf Trump von Lubach weltweit im Internet Furore gemacht. Das Video unter dem Motto: «America first – Netherlands second» war auch vielfach kopiert worden. Auch das Disney-Video war vor allem über die sozialen Medien schnell verbreitet worden. (nib/sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Gedenkfeier Charlie Krik
1 / 19
Gedenkfeier Charlie Krik

Elon Musk nimmt auch an der Gedenkveranstaltung, zusammen mit Matt Gaetz, der von Donald Trump kurz für sein Kabinet in Betracht gezogen wurde.
quelle: keystone / ross d. franklin
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Talkshow-Hosts solidarisieren sich mit Kimmel
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
2
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
3
Russischer Aufklärer löst Alarmstart der Nato aus +++ Selenskyj will Trump treffen
4
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
5
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
Meistkommentiert
1
Bericht: Fussball-Verband UEFA soll am Dienstag Israel ausschliessen
2
Eigenmietwert-Abschaffung: Befürworter glauben an Trendumkehr
3
73'000 Zuschauer: Amerikas Rechte verabschiedet sich von Charlie Kirk
4
«Das Haus ist am Brennen, doch Albert Rösti löscht es nicht»
5
Die Zeugen Jehovas glauben, dass Jesus seine Gegner vernichtet. Sind sie arm im Geist?
Meistgeteilt
1
FBI-Chef Patel: Viele Theorien zu Kirk-Tod +++ Trump droht den Taliban
2
«Eastern Sentry»: Wie die Nato Russland in die Schranken weisen will
3
History Porn Teil CIX: Geschichte in 34 Wahnsinns-Bildern
4
Rappi führt Zug vor ++ SCB-Debakel bei Ajoie ++ Leader Davos schlägt auch Lugano
5
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
Erika Kirk über mutmasslichen Todesschützen Tyler Robinson: «Ich vergebe ihm»
Erika Kirk, die Witwe des erschossenen rechten Aktivsten Charlie Kirk, wählte an der Trauerfeier für ihren Mann versöhnliche Worte. Sie vergibt dem Schützen.
«Diesem Mann, diesem jungen Mann, vergebe ich. Ich vergebe ihm, weil es das war, was Christus getan hat, und weil es das ist, was Charlie tun würde», sagte sie auf der Trauerfeier für ihren Mann. Denn die Antwort auf Hass sei nicht Hass. Die Antwort aus dem Evangelium sei immer Liebe. «Liebe zu unseren Feinden und Liebe zu denen, die uns verfolgen.»
Zur Story