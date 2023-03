Chinesischer Geschäftsmann mit Verbindung zu Trump-Berater wegen Millardenbetrug angeklagt

Ein im Exil lebender chinesischer Geschäftsmann ist wegen Betrugs in Milliardenhöhe in New York festgenommen worden.

Guo Wengui (Mitte) während der Verhandlung in New York. Bild: keystone

Zusammen mit seinem Finanzier habe Guo Wengui Hunderttausende Follower im Internet zu «Investitionen in verschiedene Unternehmen und Programme durch falsche Aussagen und Darstellungen» bewegt, teilte die Staatsanwaltschaft in New York am Mittwoch (Ortszeit) mit und erhob Anklage. In der Folge hätten die beiden Hunderte Millionen Dollar unterschlagen. Insgesamt belaufe sich der Schaden auf mehr als eine Milliarde Dollar.

Guo hatte China 2014 verlassen, um der Strafverfolgung wegen Bestechung und Unterschlagung in seinem Heimatland zu entgehen. In Peking war Guo ein Immobilienmagnat.

Trumps Ex-Berater Steve Bannon machte Geschäfte mit Guo Wengui. Bild: keystone

Der heute 54-Jährige hatte auch in den USA gute Beziehungen in regierungsnahe Kreise und gilt als Geschäftspartner von Steve Bannon, einem früheren Top-Berater von Ex-Präsident Donald Trump. Bannon war 2020 auf einer Jacht Guos wegen Betrugs festgenommen worden. (sda/dpa)