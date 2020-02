International

USA

Vor Ansprache zur Lage der Nation: Trump verweigert Pelosi den Handschlag



Trump verweigert Pelosi den Handschlag und sie zerreisst die Unterlagen

Am Dienstagabend (Ortszeit), kam Donald Trump in die Räumlichkeiten des US-Kongress, wo er die Ansprache zur Lage der Nation hielt. Die sogenannte «State of the Union»-Rede findet einmal jährlich statt. Die Präsidenten äussern sich darin zu den Erfolgen des vergangenen Jahres und legen ihre Zukunfts-Pläne vor.

Bild: EPA

Die Rede von Trump wurde mit Spannung erwartet, da der US-Präsident den Impeachment-Prozess quasi erfolgreich hinter sich gebracht hat und in seiner Partei den höchsten Rückhalt geniesst, seit er Präsident ist.

Viel Eigenlob und viel Applaus

«Vor drei Jahren haben wir das grossartige amerikanische Comeback gestartet», sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) im US-Repräsentantenhaus in Washington zum Auftakt seiner Ansprache vor den Abgeordneten und Senatoren. «Heute Abend stehe ich vor Ihnen, um die unglaublichen Ergebnisse mit Ihnen zu teilen.»

Die Arbeitslosenrate sei auf dem niedrigsten Stand seit mehr als einem halben Jahrhundert, das Einkommen der Bevölkerung wachse, die Armut sinke, die Kriminalität gehe zurück, und die USA würden international wieder respektiert. «Die Feinde Amerikas sind auf der Flucht», sagte Trump. «Die Zukunft Amerikas ist leuchtend hell.»

Er habe mit dem Abbau von Regulierungen und mit Steuersenkungen die US-Wirtschaft wiederbelebt, sagte Trump. Ausserdem habe er sich für «faire und gegenseitige Handelsabkommen» mit anderen Ländern eingesetzt. Die republikanischen Senatoren und Abgeordneten quittierten Trumps Rede immer wieder mit kräftigem Applaus und erhoben sich von ihren Sitzen.

Gastgeberin im Kongress ist übrigens Nancy Pelosi. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses leitete das Impeachment gegen Trump ein – die Stimmung zwischen den Demokraten und den Republikanern ist enorm angespannt. Seit Oktober sollen Pelosi und Trump kein direktes Wort mehr gewechselt haben, weshalb das Augenmerk auch auf deren Begegnung gerichtet wurde.

Nun, vor, während und nach Trumps Rede kam es zu folgenden Szenen, die du kennen solltest:

Trump scheint Pelosis Handschlag zu verweigern

Als Donald Trump angekündigt wurde und den Raum betrat, schüttelte er Dutzende Hände von Vertretern seiner Partei. Als er schliesslich das Podium betrat, gab er an seinen Vize-Präsidenten, Mike Pence, und an Nancy Pelosi Unterlagen zur Lage der Nation. Bei dieser Gelegenheit war zu sehen, wie Pelosi Trump die Hand zur Begrüssung ausstreckte. Donald Trump ging jedoch nicht darauf ein – es ist unklar, ob er es nicht gesehen hatte oder ob er den Handschlag verweigert.

Wow! Pelosi tried to shake Trump's hand but he seemed to refuse pic.twitter.com/nZhpwnXKCU — Aaron Rupar (@atrupar) February 5, 2020

Nancy Pelosi zerreisst die Unterlagen

Pelosi schien die Situation zunächst mit Humor zu nehmen – sie lächelte und applaudierte dem Präsidenten. Nach der Rede zur Nation von Trump zerriss Pelosi jedoch das Manuskript der Ansprache. Während des finalen Applauses nach der mehr als einstündigen Rede nahm Pelosi, gut sichtbar hinter Trump, mehrere Blätter in die Hand und riss diese entzwei.

Trump finishes his #SOTU speech and Nancy Pelosi quickly ripped it up pic.twitter.com/zLFYkfhEBR — Aaron Rupar (@atrupar) February 5, 2020

Trump schiesst gegen Obama

«In nur drei kurzen Jahren haben wir die Mentalität eines amerikanischen Niedergangs zertrümmert», sagte der Präsident. «Wir schreiten mit einer Geschwindigkeit voran, die vor Kurzem noch unvorstellbar gewesen wäre, und wir werden nie kehrtmachen.»

«Anders als so viele vor mir halte ich meine Versprechen.»

Die Jahre des «wirtschaftlichen Niedergangs» seien vorbei, sagte Trump, der mit der guten ökonomischen Lage im US-Wahlkampf punkten will. Er habe mit dem Abbau von Regulierungen und mit Steuersenkungen die US-Wirtschaft wiederbelebt. Ausserdem habe er sich für «faire und gegenseitige Handelsabkommen» mit anderen Ländern eingesetzt.

«Anders als so viele vor mir halte ich meine Versprechen», sagte Trump, der in seiner Rede wiederholt die Regierung seines Vorgängers Barack Obama kritisierte.

Demokratinnen demonstrieren für Frauenrechte

Dutzende US-Demokratinnen kleideten sich bei Präsident Trumps Rede zur Lage der Nation erneut in weiss und demonstrierten damit für Frauenrechte. Pelosi, hatte vor der Ansprache Trumps am Dienstag bei Twitter geschrieben, dass sie damit den Kampf «zur Gleichberechtigung für Frauen im ganzen Land» unterstütze.

Bild: EPA

Die Kleidung der Abgeordneten, die deutlich im Plenum erkennbar war, ist eine Anlehnung an die Suffragetten-Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA. Damals protestierten amerikanische Frauen in weisser Kleidung für ein flächendeckendes Frauenwahlrecht, das ihnen vor gut 100 Jahren gewährt wurde.

(mim/sda)

Abonniere unseren Newsletter