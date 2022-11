Mutmasslicher Pelosi-Angreifer plädiert auf nicht schuldig

Wenige Tage vor den Parlamentswahlen in den USA war Paul Pelosi im Wohnhaus des Paars in San Francisco angegriffen und schwer verletzt worden. Mitten im aggressiv geführten Wahlkampf war der Täter nachts dort eingebrochen, hatte nach Nancy Pelosi, der demokratischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, verlangt und deren 82 Jahre alten Mann brutal attackiert. Wie am Montag bekannt worde, hatte der Täter vorgehabt, Nancy Pelosi als Geisel zu nehmen und ihr die Kniescheiben zu brechen.

Nach dem Angriff auf den Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi ist der mutmassliche Täter am Dienstag erstmals vor Gericht erschienen. Sein Anwalt plädierte während der kurzen Anhörung vor dem Gericht in San Francisco auf nicht schuldig, wie US-Medien übereinstimmend aus dem Gerichtssaal berichteten.

Mehrere Länder in der Karibik bereiten sich auf einen neuen Hurrikan vor. Der Tropensturm «Lisa» werde weiter an Kraft gewinnen und voraussichtlich am Mittwoch (Ortszeit) eine Inselkette vor Honduras und die Küste von Belize erreichen, teilte das US-Hurrikanzentrum (NHC) am Dienstag mit. Auch Guatemala und Mexiko trafen Vorbereitungen vor der Ankunft des Sturms.