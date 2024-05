US-Schriftsteller Paul Auster gestorben

Der US-Schriftsteller Paul Auster ist tot. Der Autor der «New-York-Trilogie» starb am Dienstag mit 77 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung, wie die «New York Times» und der britische «Guardian» unter Berufung auf Austers Vertraute Jacki Lyden berichteten. (sda/dpa)

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Grosseinsatz in Nazi-Brockenhaus in St.Margrethen

14-jähriger Junge nach Schwert-Attacke in London gestorben

«Die SNB ist mitschuldig an dem Leid, das uns angetan wird»

«Kalifat ist die Lösung»: Islamisten-Demo in Hamburg – Elon Musk gibt seinen Senf dazu

Bisher auf Stufe mit LSD und Heroin: USA wollen Risikolevel von Cannabis herabsetzen

Die US-Regierung will Marihuana übereinstimmenden Medienberichten zufolge als Droge mit geringerem Risiko einstufen.

Das berichteten unter anderem der Sender NBC News und die «Washington Post» am Dienstag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Quellen. In den USA wird der Zugang zu kontrollierten Substanzen unter anderem durch ein Gesetz geregelt, das Drogen in fünf verschiedene Kategorien einstuft.